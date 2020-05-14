Відома українська телеведуча Даша Трегубова, зірка "Х-фактора" показала себе і поскаржилася на Київ

На фото Трегубова з грязнім особою і втомленим виглядом. Волосся дівчина зібрала в хвіст, а образ доповнила сережками і блузкою. Фанати перелякалися за Дашу і почали активно питати, що з нею сталося. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"...коротко про погоду і про пробки в Києві...", - написала Трегубова.

Фанати поставили 2 тисячі лайків і написали кілька коментарів:

"Коротко про стан тих, хто чекав весь вівторок ефір, а його не було", "Боже, Даша, що трапилось?" "О Господи, що за фото", "Хотілося б назвати це сльозами щастя від заторів у столиці, але ні, я не таковская! Нехай це буде страдницький нуар?))", "Бережіть себе, Дашенька", "Погода пофіг, коли дивишся на цей образ! І пробки туди ж!", "Це що - наслідки пробок?", "Знаєте,що я пригадала?! Нещодавно Ви були на шоу суперінтуіція під категорією вибралася з могили і цей спосіб дуже схожий, мені подобається фотка".

Повідомлялося, що 40-річна українська телезірка Дарина Трегубова збентежила постільної фотосесією.

Зірка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в спокусливому образі. Красуня вляглася в ліжко в темній маєчці (або пеньюарі, більш точно неможливо розгледіти) і позувала на животі, спершись на лікті. Пишний бюст Трегубової так і норовив "втекти" з занадто тесногодекольте.

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