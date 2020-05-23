Украинская телеведущая Даша Трегубова, которая ведет шоу «Х-фактор», появилась в откровенном платье

На своей странице в Инстаграм красотка опубликовала серию фото, на которых предстала в длинном красном платье, передает Politeka.net. Девушка выбрала наряд с очень глубоким декольте, засветив свои пышные формы во всей красе. Трегубова сидела в кресле, выставив вперед свои ножки в туфлях.

«Стільки дощу не вмістить

Жодна весна,

Добре було б пам'ятати

Всі імена», - подписала ведущая пост стихотворением.

В комментариях поклонники оставили Трегубовой много приятных слов.

«Красотка», «Красивая очень!!!», «Очень красивая, фото просто БОМБА», «С озвучкой все равно сильнее! Правильно говорят, красиво поставленный голос многое может!», «Супер», - пишут пользователи сети.

Отметим, что ранее Трегубова опубликовала очень соблазнительный снимок. На фото она также предстала в смелом наряде, оголив свои плечи и зону декольте. Кроме этого, звезда задрала ногу и приняла позу, которая буквально свела мужчин с ума. Ее хитрые глаза дополнили образ роковой женщины. Красотка отметила, что первым делом, как закончится карантин, она улетит куда-нибудь.

Как известно, Трегубову Инстаграм-пользователи знают как девушку, красиво читающую стихи. Она регулярно выкладывает стихи у себя на странице.

Напомним, что Даша Трегубова без лифчика показала утренние шалости в постели: "Праздник какой-то".

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