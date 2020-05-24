Відома британська модель Демі Роуз, яку називають юною Кім Кардашьян, справила неймовірні враження своїми формами

Красуня часто публікує фото і відео в білизні, що шалено подобається її фанатам, пише Politeka.net.

На цей раз модель зробила кілька сториз в Instagram, в яких з'явилася в крихітному купальнику.

Бікіні обтягнуло груди моделі, які, здавалося, зараз вирвуться назовні.

Від ліфчика на талію йшов тоненький поясок з блискучими стразами. Це не тільки робило силует стрункішим, а й додавало певної пікантності: хочеться доторкнутися до такої красуні.

Крихітні трусики-бікіні були натягнуті вище стегон. З боків можна побачити грайливі зав'язочки.

Загалом, пишні груди, тонка талія, круглі стегна і красиві ніжки - зробили фото неймовірно гарячим.

Варто відзначити, що модель знімала сама себе в дзеркало.

На іншому фото красуня присіла на диван, прикривши обличчя волоссям.

Знімки не змогли прокоментувати відкрито, адже вони були оприлюднені в сториз, але можна з упевненістю сказати, що зірка отримала за них масу повідомлень в особисте листування.

Нагадаємо, Демі Роуз постала в нижній мереживній білизні. Ліфчик підкреслив апетитні принади красуні.

Легке мереживо трохи було прозорим і крізь нього чи не було видно найінтимнішого.

Раніше повідомлялося, що Демі Роуз показала себе в атласній сукні під горло з величезним вирізом посередині.

Зірка зібрала волосся у два маленьких пучка і закріпила їх традиційними китайськими паличками для волосся.

Нагадаємо також, що Демі Роуз вирішила показати, як засмагає на сонці і ніжиться на шезлонгу.

Шанувальники досить бурхливо відреагували на побачене і написали масу компліментів.

Нагадаємо, Демі Роуз ледве втримала пишних «близнят» в крихітному вбранні.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Демі Роуз скинула ліфчик і показала, як веселиться біля озера.

Також Politeka писала, що волога Демі Роуз вийшла з душу і без сорому блиснула формами.