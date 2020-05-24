Известная британская модель Деми Роуз, которую называют юной Ким Кардашьян, произвела невероятные впечатления своими формами

Красотка часто публикует фото и видео в белье, что безумно нравится ее фанатам, пишет Politeka.net.

В этот раз модель сделала несколько сториз в Инстаграм, в которых появилась в крохотном купальнике.

Бикини обтянуло грудь модели, которая, казалось, сейчас вырвется наружу.

От лифчика на талию шел тоненький поясок с блестящими стразами. Это не только делало силуэт стройнее, но и прибавляло некой пикантности: хочется прикоснуться к такой красотке.

Крохотные трусики-бикини были натянуты выше бедер. По бокам можно увидеть игривые завязочки.

В общем, пышная грудь, тонкая талия, круглые бедра и красивые ножки - сделали фото невероятно горячим.

Стоит отметить, что модель снимала себя сама в зеркало.

На другом же фото красотка присела на диван, прикрыв лицо волосами.

Снимки не смогли прокомментировать открыто, ведь они были обнародованы в сториз, но можно с уверенностью сказать, что звезда получила за них массу сообщений в личную переписку.

Напомним, Деми Роуз предстала в нижнем кружевном белье. Лифчик подчеркнул аппетитные прелести красотки.

Легкое кружево немного было прозрачным и сквозь него едва ли не было видно самого интимного.

Ранее сообщалось, что Деми Роуз показала себя в атласном платье под горло с огромным вырезом посередине.

Звезда собрала волосы в два маленьких пучка и закрепила их традиционными китайскими палочками для волос.

Напомним также, что Деми Роуз решила показать, как загорает на солнце и нежится на шезлонге.

Поклонники достаточно бурно отреагировали на увиденное и написали массу комплиментов.

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами.