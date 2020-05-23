Клієнти здивовані, куди з рахунків Приватбанку зникають гроші

Свіжий негативний відгук з'явився на тематичному порталі Мінфін.

За її словами, в неї є кредитна карта з діючим пільговим періодом, але ПриватБанк зробив їй черговий "сюрприз".

"По карті Універсальна від Приватбанку надається пільговий період, що дозволяє до 55 днів користуватися кредитом безкоштовно.… Для цього необхідно погасити кредит до 25 числа місяця, наступним за тим, в якому ви скористалися кредитними коштами. Пільговий період був до 25 травня. Гроші були внесені 18 травня у більшому розмірі. З цієї суми зникло 1000 грн. без вказівки куди вони пішли, просто сума стала менше на 1000 грн. Як став банк державний, взагалі робиться незрозуміле", - зазначила клієнтка у своєму негативному відгуку.

"Добрий день! Ми ретельно розглядаємо Ваше питання. По результату перевірки Вас проінформуємо. З повагою, ПриватБанк", - миттєво відреагував на скарбу представник банку у коментарях.

Інші користувачі порекомендували клієнтці подати заяву на пошук зниклих грошей і за необхідності запросити інкасацію терміналу, через який вона поповнювала рахунок.

"Подайте заявку на розшук грошей. У заявці чітко вкажіть як ви вносили гроші (через термінал поповнення, адреса, номер, сума. Або з іншого рахунку (картки). Подивіться в Приват24 ще раз рух грошей по рахунку, збережіть і роздрукуйте виписку. Гроші не повинні просто так зникати не полишаючи слідів. Якщо необхідно, вимагайте інкасацію терміналу і повернення грошей на картку. «З цієї суми зникло 1000 грн. без вказівки куди вони пішли, просто сума стала менше на 1000 грн» - тобто гроші спочатку були зараховані на рахунок, а потім зникли? або як? Перевірте зміни в своєму кредитному ліміті", - написав у коментарях інший клієнт.

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