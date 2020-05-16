Рибним консервам, які, напевно, є у багатьох в запасах на «чорний день», можна знайти дуже смачне застосування

Наприклад, приготувати з них відмінний суп, передає Politeka.net.

Рецептів рибних супів налічується кілька тисяч, і суп з рибними консервами становить істотну частину цього списку.

Для супу слід обирати консерви з риби у власному соку. У рибних консервах, виготовлених за ГОСТом, зберігаються корисні речовини, якими багата свіжа риба, незмінно високий вміст білка, присутні амінокислоти і вітаміни. Найчастіше супи варять з консервованої червоною риби: кети, нерки, горбуші, форелі, але смачний рибний суп виходить також з консервованого тунця, скумбрії або сайри.

Отже, для супу знадобиться одна банка консерви, наприклад, сайра, дві картоплини, цибулина, одна морквина, пучок зеленого кропу, сіль, перець і спеції за смаком.

Картоплю очистити і нарізати кубиками середньої величини, після чого висипати його у воду. що починає закипати. Варто стежити за тим, щоб води ьыло в два рази більше обсягу картоплі. Туди ж додається нарізана невеликими брусочками морквина. Всі солиться, перчится, додаються спеції. Після цього всі інгредієнти нехай киплять.

Після того, як все покипить на середньому вогні сім хвилин, в суп додається риба, попередньо розламана на декілька шматочків, і подрібнений разом зі стеблами кріп.

Важливий момент: під час готування цибулю і моркву не пасерують.

Ще через чотири-п'ять хвилин необхідно зняти суп з вогню і дати йому настоятися десять хвилин, після чого можна розливати по тарілках.

Смак страви підкреслить сірий хліб з яскраво вираженою «кислинкою».

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