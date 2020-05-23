Російська співачка Анна Семенович продовжує радувати своїх фанатів на карантині

Про це пише Politeka.net.

Жаркі знімки зірка опублікувала у своєму особистому мікроблозі Instagram.

Певно, Анна Семенович в черговий раз вирішила показати підписникам свої пишні форми, за які її люблять чоловіки.

Крім цього, заради яскравих знімків зірка доповнила свій образ яскравим макіяжем і стильною зачіскою з випрямленим волоссям.

"Коли помічаєш красу - вона помічає тебе, закон тяжіння. Всім гарних вихідних і відмінного настрою, на якій фотці я особливо красива?", - підписала російська співачка знімки, зроблені у дворі її заміського будинку.

Користувачі миттєво відреагували на публікацію і зазначили, що Анна Семенович на всіх знімках без винятку виглядає розкішно.

"Суперські фотки", "Красуня", "Ви на всіх фото прекрасні", "Зачепила", "Все супер. Але перша мені подобається більше. Красуня. Суперського дня", "Красуня серед краси", "Всі прекрасні! Я свого італійця завлекаю бікіні. У нас на півдні Франції вже пляжний сезон", "Наречена", "Анечка, ти зараз дуже погладшала", "Ганна Григорівна, ви завжди дуже гарна, очі красиві", - написали фанати в коментарях.

Раніше ми повідомляли, що відома російська співачка Анна Семенович показала травму і розповіла про те, що сталося.

На фотографії зірка вже показувала ногу, яка, як можна побачити, сильно опухла.

"Я сьогодні прокинулася від дзвінків журналістів , які запитували про мою ногу . Зі мною все добре, спасибі за турботу, я просто підвернула свою ніжку і вона опухла!", - підписала фото Семенович на якому видно пошкоджений суглоб гомілкостопа.

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