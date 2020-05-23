Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардашьян, показала, за що її люблять чоловіки

у себе в Instagram модель опублікувала фото в неймовірно крихітній сукні, передає Politeka.net. Красуня одягла міні плаття, в яке ледве втиснула свої неосяжні форми. Її пишні груди буквально випригували з корсета, а стегна були так сильно обтягнуті, що здавалося плаття ось-ось лусне.

Бахарі була так яскраво нафарбована, що шанувальники почали порівнювати її з лялькою і мультяшним персонажем. Але багато шанувальників захоплюються красою турецької зірки.

«Ваша краса завжди сяє», «Лялечка», «Завжди красива леді», «Бомба», «Шикарна леді!», «Відправляю вам прекрасні благословення! І щасливу енергію», «Ти така красива», «Вогонь», «Рокова жінка», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Гюль Бахарі поділилася фото, на якому постала в пухнастому рожевому платті. Фігуриста красуня обтягла всі смачні місця. Дуже відверте декольте дозволило розглянути пишні груди моделі, а тонка талія і широкі стегна просто звели шанувальників з розуму.

Варто відзначити, що раніше модель мала більш миловидні риси обличчя, але з часом вона все більше зловживає пластикою, в результаті чого її обличчя стає неприродним.

Нагадаємо, що Гуль Бахарі ледве запхала неосяжні принади в міні-сукню: тканина ось-ось лусне.

А ще Politeka писала, що Гуль Бахарі справила фурор у самому безсоромному спортивному костюмі: "Шалунья".

Також Politeka повідомляла, що Гуль Бахарі зняла білизну і змусила чоловіків червоніти: "Мрія шейха".