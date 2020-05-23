Супермодель Хайди Клум провокационно поздравила свою подружку с днем рождения

У себя в Инстаграм модель опубликовала фото с другой супермоделью Наоми Кэмпбелл, которой на днях исполнилось 50 лет, передает Politeka.net. Красотка поделилась редким снимком, на котором они с Наоми целуются. При этом их поцелуй выглядит нескромно, они прильнули друг к другу губами и закрыли глаза от удовольствия.

«С Днем Рождения Наоми, отправляю тебе большой жирный поцелуй», - написала Хайди под постом.

За день фото звезды собрало более 100 тысяч лайков. В комментариях начали подозревать модель в нетрадиционной ориентации, а также делать комплименты Наоми, которая в 50 лет выглядит превосходно.

«Близняшки королевы», «Ух ты - две невероятные красавицы!», «Супер», «Любовь», «Это так мило», «Две легенды», «Интересное фото», «Горячо», - пишут люди.

Стоит отметить, что Наоми Кэмпбелл в сети поздравили и другие звезды. Голливудская звезда Шэрон Стоун тоже поделилась архивным фото с моделью, поздравив ее с праздником. На фото обе красотки выглядят превосходно.

У себя в сториз большой привет имениннице передала супермодель Ирина Шейк. Она тоже опубликовала совместным фото со звездой.

Напомним, что раздетая Хайди Клум пошалила с молодым мужем, превратив его в девочку: личное видео взбудоражило сеть.

А еще Politeka писала, что роскошная Хайди Клум в одних колготках потрясла «персиками» перед чужим мужчиной: «Тело 25-летней».

Также Politeka сообщала, что Хайди Клум слетела с катушек и слила в сеть интимные утехи с молодым мужем: «Слишком горячо».