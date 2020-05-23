Стало відомо, хто з українських пенсіонерів отримає чергову надбавку до виплати

Як передає Politeka.net, про це глава Мінсоцполітики Марина Лазебна заявила в ефірі українського телеканалу.

За її словами, крім "карантинної" тисячі, українським пенсіонерам у віці від 75 років хочуть підвищити виплати на 500 гривень.

«...Розробили нові соціальні ініціативи… Для більш ніж одного мільйона пенсіонерів, яким виповнилося 75 років, ми хочемо також встановити щомісячну надбавку до пенсій… Близько 500 грн», заявила міністр в ефірі телеканалу.

Вона також анонсувала можливе підвищення пенсій тих українців, які мають понад 40 років стажу, але отримують маленькі виплати від держави.

Також Мінсоцполітики, як стверджує Марина Лазебна, планує дозволити достроково виходити на пенсію батькам, що доглядають за дітьми з рідкісними хворобами, і у яких немає достатнього страхового стажу.

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Нововведення прописані в законопроекті від Мінсоцполітки, торкнуться не всіх. У документі пропонують збирати собі на пенсію українцям віком до 35 років з числа списку претендентів на пільгові виплати.

Мова йде про так звані списки №1 і №2. В них входять ті українці, які працюють на шкідливих і важких виробництвах: металурги, шахтарі, працівники феросплави і трубних підприємств, енергетики, хімпрому та ін.

Українцям, щоб вийти на заслужений відпочинок за пільговим списком №1 в 50 років, потрібно відпрацювати на шкідливому виробництві від 7,5 років (для жінок) до 10 років (для чоловіків). Для списку №2 такий стаж повинен становити не менше 12 років.

По першій програмі людина може розраховувати на виплати при досягненні 50 років; за другий - на одержання пенсійних виплат з 55 років; третя - дозволяє "добровольцям" збирати собі на пенсії, але не самостійно, а за умовами колективних договорів з роботодавцями.

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