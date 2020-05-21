Украинцам хотят разрешить самостоятельно выбирать пенсионные фонды для внесения взносов

Об этом пишет Соцпортал.

Как известно, уже в октябре 2020 года в Украине могут запустить накопительную пенсионную систему, а в 2021 году в указанных фондах начнется накопление выплат.

Подобные нормы прописаны в законопроекте, который уготовило Министерство соцполитики.

Но нововведения коснутся не всех. В документе предлагают копить себе на пенсию украинцам не старше 35 лет из числа списка претендентов на льготные выплаты.

Речь идет о так называемых списках №1 и №2. В них входят, те украинцы, которые трудится на вредных и тяжелых производствах: металлурги, шахтеры, работники ферросплавы и трубных предприятий, энергетики, химпрома и др. Всего в перечне более сотни различных специальностей. Остальные украинцы имеют возможность присоединиться к программе на добровольных условиях.

Профсоюзы уже призывали премьера Дениса Шмыгаля ускорить запуск новой пенсионной системы.

"Не мытьем, так катанием. Не получается запустить накопительную систему на всю страну, так пытаются "выдернуть" десятки профессий и поэкспериментировать на них", - прокомментировал эксперт Виктор Скаршевский инициативу власти поделить профессии на несколько списков.

Не исключено, что идею запуска новой системы будут продвигать в ускоренном темпе, поскольку в Пенсионном фонде уже образовалась дыра в 200 млрд. То есть, средств на выплаты хватает с трудом.

Согласно законопроекту, разработанному министерством, украинцам, чтобы выйти на заслуженный отдых по льготному списку №1 в 50 лет, нужно отработать на вредном производстве от 7,5 лет (для женщин) до 10 лет (для мужчин. Для списка №2 такой стаж должен составлять не менее 12 лет.

"К примеру, если человек проработал на тяжелом производстве 12 лет, 5 лет на одном предприятии и еще 7 лет на другом, то и затраты на пенсию делятся между этими предприятиями пропорционально", — раскрыл нюансы эксперт Владимир Максимчук.

Но в этом случае работодатели не будут платить всю сумму, а только за указанный льготный период. То есть, если украинец выходит на пенсию по выслуге лет в 50 лет, а по действующему пенсионному законодательству пенсионный возраст составляет 60 лет, то работодатель выплачивает в бюджет расходы на выплаты за 10 лет.

Также стоит добавить, что предложенный Минсоцполитики законопроект нацелен исключительно на украинцев, которым на момент вступления закона в силу (с 1 января 2021 года) еще не исполнится 35 лет. То есть, на тех граждан, у кого еще будет возможность накопить на относительно приличную пенсию.

По первой программе человек может рассчитывать на выплаты при достижении 50 лет; по второй - на получение пенсионных выплат с 55 лет; третья - разрешает "добровольцам" копить себе на пенсии, но не самостоятельно, а по условиям коллективных договоров с работодателями. Выплаты начинаются с 55 лет.

Напомним, индексации пенсий больше не будет, в Пенсионном фонде выдали новые правила: кто не получит денег.

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