Відома фітнес-модель Ебігейл Ретчфорд любить демонструвати форми в нижній білизні, і цей раз не став винятком

Зірка похвалилася ідеальною фігурою на сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net. Модель з'явилася в синій білизні.

Тонке мереживо обтягнуло пишні груди Ретчфорд. Здавалося, що бюстгальтер малий, адже під них виглядала частина великих форм моделі.

Також під ліфчиком Ебі підв'язала лямки, щоб зробити силует стрункішим. Також можна помітити маленькі трусики.

Згори модель одягла шовковий халатик, який вона спустила з плечей. Чорне мереживо на ньому додало пікантності образу: "Пустунка".

Крім пишних грудей і стегон хочеться відзначити пружний живіт і струнку талію Ретчфорд.

Висока зачіска і кілька приспущених пасом біля обличчя доповнили образ.

Красуня дивилася в камеру, посміхаючись. Макіяж підкреслив красиві риси обличчя Ебі.

За п'ять годин пост зібрав понад 50 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі засипали модель компліментами за такий розкішний вигляд.

Нагадаємо, Ебі Ретчфорд наділа синю мереживну білизну.

Кілька бантиків, пришитих до бюстика надали образу певної романтичності.

Тонкі бретельки натяглися на великих грудях і ледь стримувалися, щоб не зісковзнути.

Раніше повідомлялося, що Ебі Ретчфорд захопила жарким кадром, позуючи в напівпрозорому купальнику і обливаючись водою.

Модель засвітила зайве в кислотно-малиновому купальнику з досить прозорої тканини.

Раніше ми писали, що Ебі Ретчфорд позувала в тісному боді яскраво-блакитного відтінку і вразила провокаційною позою біля басейну.

Нагадаємо, що мокра Ретчфорд без білизни похвалилася неосяжними формами: «Космос!».

Як повідомляла Politeka, Ебі Ретчфорд блиснула розкішним тілом в крихітному купальнику: «Ого, які…».

Також Politeka писала, що Ебі Ретчфорд блиснула божественним тілом в мереживній білизні: "Ого, які великі..."