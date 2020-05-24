Бразильська модель Сьюзі Кортес, двічі володарка титулу "Міс Бум-Бум", показала, за що отримала титул

Красуня публікує різні відверті фото, в яких демонструє свою п'яту точку, передає Politeka.net.

На цей раз модель псиділа спиною до фотографа, ефектно вигнувшись, і виставивши сідниці: "Ого, які великі".

Красуня одягла білу футболку з номером 23 з прізвищем Девіда Бекхема.

Варто відзначити, що красуня не раз заявляла про те, що є фанаткою аргентинського футболіста Ліонеля Мессі. Тому надіта футболка з ім'ям іншого відомого спортсмена здивувала користувачів мережі.

Зірка позувала на м'якому стільці, тримаючи в руці м'яч. На ніжки красуня одягла гетри.

Сьюзі закинула волосся набік, і трохи повернулася, засвітивши пишні вії.

"Коли карантин закінчиться, я буду жити в США і півроку працювати на телебаченні в Майамі. Всі знають, що я люблю футбол, і тепер у місті найкраща команда з @mls", - написала Сьюзі.

За 13 годин більше 30 тисяч користувачів мережі поставили посту відмітку "Подобається".

Користувачі мережі засипали модель приємними коментарями та побажали успіхів у роботі.

Нагадаємо, Сьюзі Кортес постала на стільці, демонструючи форми, зокрема, свої подкачені ніжки. Модель активно займається спортом, що видно по її підтягнутому тілу, а ноги у неї буквально "сталеві".

Кортес трохи розсунула ніжки, засвітивши крихітні, яскраво-жовті трусики на тонких, рожевих лямках.

Раніше повідомлялося, що Сьюзі Кортес постала в колготках у сіточку на стільці, вигнувши спинку.

Красуня позувала топлес, прикривши свою гордість волоссям, які лежали на грудях. Дівчина доповнила образ великим льодяником.

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