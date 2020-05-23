Американська фітнес-модель Ана Чері подражнила шанувальників своїми пишними формами
Свіжий знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Красуня одягла мікро купальник і повернулася до камери своєю п'ятою точкою. В стрінгах її сідниці здавалися особливо великими. Чері доповнила образ банданою, в результаті чого була схожа на спокусливу піратку. Варто відзначити, що пишні груди модель ледь прикрила маленьким купальником.
«Я роблю успіхи, а не драму», - підписала знімок зірка.
За кілька годин її фото оцінили майже 140 тисяч людей. В коментарях дівчині залишили безліч компліментів.
«Так мило, дорога!», «Ух ти!», «До біса гарно», «Просто хочу леді, як ти», «Вау», «Бомба», «найприголомшливіша, чуттєва і красива», «Ангел зверху», «Так жарко», «Досить круто», «Я люблю тебе», - пишуть користувачі мережі.
Осадча показала фото Остапчука з новою коханкою, гримить скандал: "Фу, бридко дивитися"
Брюнетка з Victoria's Secret задерла міні спідницю і показала, за що її люблять чоловіки: «Ангел»
На пенсію будуть відправляти за новими правилами, до чого готуватися українцям: "Вже в жовтні..."
Рахунки блокуються після платежів, ПриватБанк зробив заяву: "Поки не надішлете своє фото..."
Раніше ми писали, що Ана Чері похвалилася фігурою в сміливому образі. Модель приміряла яскраве і провокаційне вбрання для нової фотосесії. Вона була одягнена в нижню білизну чорного кольору, яка підкреслила її божественні форми. Красуня у всій красі показала свої округлі стегна в порівнянні з тонкою талією і великими грудьми.
Нагадаємо, що ефектна Ана Чері спустила кофту і посвітила пружними принадами: "Ах, ти ж розпусниця".
А ще Politeka писала, що волога Ана Чері влаштувала гаряче тренування в екстремальному міні: "Крихітка на мільйон".
Також Politeka повідомляла, що Ана Чері забула про сором і блиснула пишністю в прозорому вбранні: «Такі вигини не приховати».