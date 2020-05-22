Ще не всі українські пенсіонери отримали проіндексовані виплати, обіцяні в травні

Як передає Politeka.net з посиланням на Фейсбук Пенсійного фонду України, фінансування пенсій у травні ще триває.

Згідно з повідомленням, на пенсійні виплати спрямовано 3,8 мільярда гривень - з початку місяця сума досягла вже 37,4 мільярда гривень.

"Щомісяця з дотриманням вимог законодавства забезпечується фінансування коштів на виплату пенсій організаціями, які здійснюють їх виплату і доставку, у строк не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія. Пенсійний фонд України вживає вичерпних заходів для подальшого забезпечення в повному обсязі виплати призначених пенсій", - йдеться в заяві ПФУ.

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За його словами, надбавку до виплат варто очікувати тим, кого обійшла стороною травнева індексація. У цю категорію входять, люди, які отримують мінімальні виплати і підвищені пенсії.

З 1 червня по 1 грудня підвищення у розмірі 131 гривні отримають люди, у яких "соціальні пенсії". Це стосується тих, хто не напрацював достатнього стажу, але в пенсійному віці.

Як зазначив експерт, дані надбавки пов'язані з підвищенням прожиткового мінімуму. Так, мінімальна пенсія 80 тисяч осіб виростить до 1712 грн (на 74 грн) в липні. А в грудні - до 1769 грн (ще на 57 грн).

Надбавку отримають і пенсіонерки зі "сверхстажем", які працювали понад 30 років і пенсіонери - більше 35 років.

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