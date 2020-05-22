Еще не все украинские пенсионеры получили проиндексированные выплаты, обещанные в мае
Как передает Politeka.net со ссылкой на Фейсбук Пенсионного фонда Украины, финансирование пенсий в мае еще продолжается.
Согласно сообщению, на пенсионные выплаты направлено 3,8 миллиарда гривен - с начала месяца сумма достигла уже 37,4 миллиарда гривен.
"Ежемесячно с соблюдением требований законодательства обеспечивается финансирование средств на выплату пенсий организациями, осуществляющими их выплату и доставку, в срок не позднее 25 числа месяца, за который выплачивается пенсия. Пенсионный фонд Украины принимает исчерпывающие меры для дальнейшего обеспечения в полном объеме выплаты назначенных пенсий", - говорится в заявлении ПФУ.
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Ранее мы сообщали, кандидат экономических наук Александр Хмелевский рассказал, чего ждать украинским пенсионерам в этом году.
По его словам, прибавку к выплатам стоит ожидать тем, кого обошла стороной майская индексация. В эту категорию входят, люди, получающие минимальные выплаты и повышенные пенсии.
С 1 июня по 1 декабря повышения в размере 131 гривны получат люди, у которых "социальные пенсии". Это касается тех, кто не наработал достаточного стажа, но в пенсионном возрасте.
Как отметил эксперт, данные прибавки связаны с повышением прожиточного минимума. Так, минимальная пенсия 80 тысяч человек вырастит до 1712 грн (на 74 грн) в июле. А в декабре - до 1769 грн (еще на 57 грн).
Прибавку получат и пенсионерки со "сверхстажем", которые трудились более 30 лет и пенсионеры - более 35 лет.
Напомним, индексации пенсий больше не будет, в Пенсионном фонде выдали новые правила: кто не получит денег.
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