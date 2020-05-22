Еще не все украинские пенсионеры получили проиндексированные выплаты, обещанные в мае

Как передает Politeka.net со ссылкой на Фейсбук Пенсионного фонда Украины, финансирование пенсий в мае еще продолжается.

Согласно сообщению, на пенсионные выплаты направлено 3,8 миллиарда гривен - с начала месяца сумма достигла уже 37,4 миллиарда гривен.

"Ежемесячно с соблюдением требований законодательства обеспечивается финансирование средств на выплату пенсий организациями, осуществляющими их выплату и доставку, в срок не позднее 25 числа месяца, за который выплачивается пенсия. Пенсионный фонд Украины принимает исчерпывающие меры для дальнейшего обеспечения в полном объеме выплаты назначенных пенсий", - говорится в заявлении ПФУ.

Ранее мы сообщали, кандидат экономических наук Александр Хмелевский рассказал, чего ждать украинским пенсионерам в этом году.

По его словам, прибавку к выплатам стоит ожидать тем, кого обошла стороной майская индексация. В эту категорию входят, люди, получающие минимальные выплаты и повышенные пенсии.

С 1 июня по 1 декабря повышения в размере 131 гривны получат люди, у которых "социальные пенсии". Это касается тех, кто не наработал достаточного стажа, но в пенсионном возрасте.

Как отметил эксперт, данные прибавки связаны с повышением прожиточного минимума. Так, минимальная пенсия 80 тысяч человек вырастит до 1712 грн (на 74 грн) в июле. А в декабре - до 1769 грн (еще на 57 грн).

Прибавку получат и пенсионерки со "сверхстажем", которые трудились более 30 лет и пенсионеры - более 35 лет.

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