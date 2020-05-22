Еще не все украинские пенсионеры получили проиндексированные выплаты, обещанные в мае

Как передает Politeka.net со ссылкой на Фейсбук Пенсионного фонда Украины,  финансирование пенсий в мае еще продолжается.

Согласно сообщению, на пенсионные выплаты направлено 3,8 миллиарда гривен - с начала месяца сумма достигла уже 37,4 миллиарда гривен. 

"Ежемесячно с соблюдением требований законодательства обеспечивается финансирование средств на выплату пенсий организациями, осуществляющими их выплату и доставку, в срок не позднее 25 числа месяца, за который выплачивается пенсия. Пенсионный фонд Украины принимает исчерпывающие меры для дальнейшего обеспечения в полном объеме выплаты назначенных пенсий", - говорится в заявлении ПФУ.

пенсии, пенсионер, гривны, деньги, кошелек

Популярные статьи сейчас

"Не связывайтесь": в ПриватБанке сообщили, что влияет на кредитный лимит и как не остаться без денег

Проезд подорожает в два раза: харьковчан ошеломили последствиями карантина

У Цекало, бросившего дочь от Лолиты, подрастает сын-красавец: Брежнева показала фото

Правила выплаты пенсий украинцам кардинально изменят, подробности закона: "Деньги получат те, кто..."
Показать еще

Ранее мы сообщали, кандидат экономических наук Александр Хмелевский рассказал, чего ждать украинским пенсионерам в этом году.

По его словам, прибавку к выплатам стоит ожидать тем, кого обошла стороной майская индексация. В эту категорию входят, люди, получающие минимальные выплаты и повышенные пенсии.

С 1 июня по 1 декабря повышения в размере 131 гривны получат люди, у которых "социальные пенсии". Это касается тех, кто не наработал достаточного стажа, но в пенсионном возрасте. 

пенсия

Как отметил эксперт, данные прибавки связаны с повышением прожиточного минимума. Так, минимальная пенсия 80 тысяч человек вырастит до 1712 грн (на 74 грн) в июле. А в декабре -  до 1769 грн (еще на 57 грн). 

Прибавку получат и пенсионерки со "сверхстажем", которые трудились более 30 лет и пенсионеры - более 35 лет.

Напомним, индексации пенсий больше не будет, в Пенсионном фонде выдали новые правила: кто не получит денег.

Как сообщала Politeka, повышение пенсий не для всех: в Пенсионном фонде сделали важное уточнение, «ждите до…»