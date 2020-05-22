Накопительные пенсии в Украине готовятся ввести досрочно, уже разработаны соответствующие программы

Так, на сайте Минсоцполитики опубликован законопроект, который предлагает еще до запуска второго уровня пенсобеспечения (накопительная система общеобязательного государственного пенсионного страхования) ввести три профессиональные пенсионные программы.

Согласно документам, же с октября этого года украинцы должны будут выбирать пенсионные фонды для внесения взносов, а с начала 2021 года стартует запуск накопительных пенсий.

Важно отметить, что на накопительные пенсии сперва смогут перейти только отдельнын категории украинцев.

Программа №1 касается работников, занятых полный рабочий день (не менее 80%) на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда (список Кабмина №1).

Согласно программе, они получают право на получение дополнительных пенсионных выплат при достижении 50 лет (выход на пенсию). При этом работодатели должны дополнительно увеличить ЕСВ на 15%.

Программа №2 дает право на получение дополнительных пенсионных выплат при достижении 55 лет (выход на пенсию) и касается работников, занятых полный рабочий день (не менее 80%) на работах с вредными и тяжелыми условиями труда (список Кабмина №2).

Эта программа также распространяется на трактористов, машинистов, экскаваторщиков, водителей дорожных машин, городского общественного транспорта, дояркок, свинарок и др.

Тут предусмотрено дополнительное увеличение ЕСВ на 7%.

Программа №3 не зависит от выполняемой работы и профессии. Но здесь действует другое ограничение. Воспользоваться ею смогут не все, а только те, кому на 1 января 2021 года исполнится не более 35 лет.

Отметим, специалисты в целом позитивно оценивают такие изменения, но подчеркивают, что для их реализации необходимо принять соответствующие законы.

А с этим как раз все непросто. Запуск накопительных пенсий в Украине движется проблематично. Так, законопроект №2683 "Об обязательном накопительном пенсионном обеспечении" подали в Раду еще в прошлом году, но до сих пор так и не приняли.

Вместе с тем, эксперты добавляют, что затягивание запуска второго уровня пенсионной системы вообще чревато тем, что нынешние 30-летние украинцы вовсе могут остаться без пенсий.

Тем временем, в Украине продолжается выплат пенсий по старой системе. Так, 21 мая Пенсионный фонд Украины направил на выплаты 2,1 миллиарда гривен. Всего с начала месяца профинансировано пенсий на сумму 33,5 миллиарда гривен.

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