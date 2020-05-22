Модель Демі Роуз, яку називають юною Кім Кардашьян, похвалилася пружними формами в пікантному образі

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість поділилася новим знімком на своїй сторінці в Instagram.

Красуня завжди не проти показати себе у всій красі і з різних ракурсів. Демі Роуз завоювала цілу армію прихильників завдяки своїй красивій зовнішності і чарівності.

Для нової фотографії дівчина одягла лише футболку. Щоб надати кадру більше пікантності, вона підняла одяг і засвітила сідниці на межі дозволеного.

Судячи по знімку, на "юної Кардашьян" зовсім немає білизни. Волосся красуні перехоплені в хвіст і спадають до самої п'ятої точки, а сама вона млосно дивиться, обернувшись через плече.

Користувачі соцмережі захопилися зовнішністю Демі Роуз в коментарях:

"Можеш підняти футболку, будь ласка 😍"; "Так прекрасна"; "Яка ж красива жінка"; "Ти виглядаєш дуже милою 🔥🧸😍🤍"; "Ти дуже дуже стильна і прекрасна".

Раніше одному з останніх сториз Демі Роуз постала в нижньому мереживній білизні. Ліфчик підкреслив спокусливі форми дівчата. Легке мереживо просвічувалась і крізь нього чи не було видно самих пікантних деталей.

Нагадаємо, Демі Роуз похвалилася своїми "коштовностями" у золотому купальнику.

А ще Politeka писала, що пишногруда Демі Роуз без одягу влаштувала прийом сонячних ванн біля басейну.

Також Politeka повідомляла, що Демі Роуз нагнулася у ванній і показала зайве крупним планом.