Модель Демі Роуз, яку називають юною Кім Кардашьян, похвалилася пружними формами в пікантному образі
Як повідомляє Politeka.net, знаменитість поділилася новим знімком на своїй сторінці в Instagram.
Красуня завжди не проти показати себе у всій красі і з різних ракурсів. Демі Роуз завоювала цілу армію прихильників завдяки своїй красивій зовнішності і чарівності.
Для нової фотографії дівчина одягла лише футболку. Щоб надати кадру більше пікантності, вона підняла одяг і засвітила сідниці на межі дозволеного.
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Судячи по знімку, на "юної Кардашьян" зовсім немає білизни. Волосся красуні перехоплені в хвіст і спадають до самої п'ятої точки, а сама вона млосно дивиться, обернувшись через плече.
Користувачі соцмережі захопилися зовнішністю Демі Роуз в коментарях:
"Можеш підняти футболку, будь ласка 😍"; "Так прекрасна"; "Яка ж красива жінка"; "Ти виглядаєш дуже милою 🔥🧸😍🤍"; "Ти дуже дуже стильна і прекрасна".
Раніше одному з останніх сториз Демі Роуз постала в нижньому мереживній білизні. Ліфчик підкреслив спокусливі форми дівчата. Легке мереживо просвічувалась і крізь нього чи не було видно самих пікантних деталей.
Нагадаємо, Демі Роуз похвалилася своїми "коштовностями" у золотому купальнику.
А ще Politeka писала, що пишногруда Демі Роуз без одягу влаштувала прийом сонячних ванн біля басейну.
Також Politeka повідомляла, що Демі Роуз нагнулася у ванній і показала зайве крупним планом.