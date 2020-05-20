Потап рассказал о том, как Владимир Остапчук обидел Тину Кароль и Дана Балана своими шутками

Популярный украинский рэпер поделился занятной историей о «закулисье» проекта «Голос страны-10», в котором он принимает участие в качестве судьи вместе со своей женой Настей Каменских. В своем YouTube-шоу 2POPОDCAST Потап рассказал о том, как другие судьи проекта негативно отреагировали на юмор ведущего Владимира Остапчука (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

По словам Потапа, Остапучк уверен, что классно шутит, однако не все с ним согласны. Так, во время одного из эфиров произошла ситуация, которую позже вырезали из эпизода.

«Мы уважаем Остапчука, потому что он пробует, пробует пошутить. На него обиделись все! Кроме Насти и Потапа. Обиделся Дан Балан. Это вырезали», - вспоминает Потап.

Как выяснилось, шутки ведущего всерьез задели одного из звездных тренеров Дана Балана.

«Вышел Остапчук и говорит шутку про Дана Балана. Вот, это единственный гастербайтер, который в Украину поехал зарабатывать деньги, а не в Италию. И Данчик на него обиделся. И начал: "То есть ты считаешь, что эта шутка как-то тебя характеризует.." Долгую начал речь», - рассказал Потап.

Еще одной жертвой колкостей ведущего стала Тина Кароль, которой шутки Остапчука также явно не понравились.

«Что-то он в сторону Тины - ляп. И Тина тоже "угу" такая, но промолчала. Дан продолжал говорить. Хорошо, ну подыграй. Ты же звезда – тебя прожаривают. Обидчивые!», - заметил рэпер.

Он считает, что в этой ситуации звезды должны были проявить самоиронию и подыграть ведущему.

Напомним, Остапчук после "резиновой подружки и +15 кг" сделал честное признание.

Как сообщала Politeka, Остапчук после скандала с разводом и любовницами показал настоящую любовь.

Также Politeka писала, что уставший Остапчук не выдержал после развода и отправился к психологу.