Ці зірки намагаються дістатися своїх ідеалів

Зірки прагнуть ідеальних форм будь-якими способами

Красуні намагаються зменшити талію, зробивши її близькою до своїх еталонів краси, повідомляє Politeka.net. Деякі вдаються до операцій та спорту, інші ж просто користуються фотошопом. Читайте далі про зірок, які обробляють свої знімки.

Пишнотіла модель, яку називають російською Кім Кардашьян, Анастасія Квітко вражає не тільки своїми немаленькими об'ємами, але і вузькою талією. Зірку просто підловили на використанні фотошопу.

Співачка Бейонсе теж не проти попрацювати над собою програмою.

Емілі Ратаковськи не соромиться відвертих фото, на яких показує пружні сідниці і тонку талію. Однак з різних кутів камери видно, що красуня робить себе стрункішою.

Молода мільярдерка Кайлі Дженнер шалено приваблива дівчина, яка також обробляє свої фото. Зірка звужує собі талію нещадно.

Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер позувала з сестрою - Кендалл. Обидві знаменитості на фото виглядали свіжо і позували в однакових топах.

Фанати не змогли пройти повз, не написавши багато слів похвали в адресу спекотних красунь і заявивши, що їм завжди так хочеться бачити разом.

Нагадаємо, Анастасія Квітко підкорила образом в боді з латексу.

Модель постала перед фанатами в тісному латексному боді яскраво-оранжевого відтінку і доповнила свій образ джинсами на високій талії.

Раніше повідомлялося, що Емілі Ратаковськи показала ідеальні форми в чорній білизні.

На представленому кадрі модель позувала в чорній білизні на тонких зав'язках, що оголює її форми і зовсім не приховує гідності.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер показала свої палкі образи

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