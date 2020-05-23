Эти звезды стремятся к своим идеалам

Звезды стремятся к идеальным формам любыми способами

Красотки стараются уменьшить талию, сделав ее близкой к своим эталонам красоты, сообщает Politeka.net. Некоторые прибегают к операциям и спорту, другие же просто пользуются фотошопом. Читайте далее о звездах, которые обрабатывают свои снимки.

Пышнотелая модель, которую называют русской Ким Кардашьян, Анастасия Квитко поражает не только своими немаленькими объемами, но и узкой талией. Звезду просто подловили на использовании фотошопа.

Певица Бейонсе тоже не против поработать над собой программой.

Эмили Ратаковски не стесняется откровенных фото, на которых показывает упругие ягодицы и тонкую талию. Однако из разных ракурсов видно, что красотка делает себя стройнее.

Молодая миллиардерша Кайли Дженнер безумно привлекательная девушка, которая также обрабатывает свои фото. Звезда зауживает себе талию беспощадно.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер позировала с сестрой - Кендалл. Обе знаменитости на фото выглядели свежо и позировали в одинаковых топах.

Фанаты не смогли пройти мимо, не написав множественные слова похвалы в адрес жарких красоток и заявив, что им всегда хочется видеть их вместе.

Напомним, Анастасия Квитко покорила образом в боди из латекса.

Модель предстала перед фанатами в тесном латексном боди ярко-оранжевого оттенка и дополнила свой образ джинсами на высокой талии.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски показала идеальные формы в черном белье.

На представленном кадре модель позировала в черном белье на тонких завязках удачно оголяющем ее формы и совсем не скрывающем достоинства.

Напомним, Кайли Дженнер показала свои самые горячие образы

А еще Politeka писала, что сочная Кайли Дженнер впихнула пышные формы в тесную футболку

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