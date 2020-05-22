Дочка зірки Студії «Квартал 95» Олени Кравець Маша показала стильний образ в коротенькому топі

17-річна донька популярної української артистки опублікувала нові знімки на своїй сторінці в Instagram. Про це повідомляє Politeka.net.

На фотографіях дівчина позує на вулиці на фоні мальовничого заходу. Маша одягнена в чорні штани та короткий чорний топ, який залишає відкритим її підтягнутий живіт. Зверху дівчина накинула бежевий кардиган, який вона кокетливо спустила, оголивши одне плече.

Фотографії дівчина лаконічно підписала одним словом: «Захід сонця».

Її підписники тут же відреагували на публікацію.

«Яка краса», «красопета», «Що за красуня», «шалено красива», «Маша, ти шикарна!», «Захід звичайно гарний, але, коли поруч така дівчина, зовсім забуваєш про», «От красуня, подивився і настрій піднявся», - пишуть люди.

До цього ми писали, що Маша опублікувала у своєму Instagram пост, присвячений своїй мамі. Дівчина розмістила в розділі Сториз фото своєї матері, на якому Кравець позує в студії в яскраво-червоній сукні з тонкими бретельками і довгою спідницею, яку артистка кокетливо звела вгору.

«З Днем матері! Спасибі за все! У мене найкраща мама в світі!», - підписала знімок Маша.

Втім, шанувальники дівчини та її мами не змогли прокоментувати цю публікацію, так як вона була розміщена в розділі Сторіз.

Нагадаємо, дочка Кравець з «Квартал 95» показала, як мати запалює у відвертому вбранні.

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