Дочь звезды Студии «Квартал 95» Елены Кравец Маша показала стильный образ в коротеньком топе

17-летняя дочь популярной украинской артистки опубликовала новые снимки на своей странице в Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.

На фотографиях девушка позирует на улице на фоне живописного заката. Маша одета в черные брюки и короткий черный топ, который оставляет открытым ее подтянутый живот. Сверху девушка накинула бежевый кардиган, который она кокетливо приспустила, оголив одно плечо.

Фотографии девушка лаконично подписала одним словом: «Закат».

Ее подписчики тут же отреагировали на публикацию.

«Какая красота», «красопета», «Что за красотка», «безумно красивая», «Маша, ты шикарна!», «Закат конечно красивый, но, когда рядом такая девушка, совсем забываешь про», «От красавица, посмотрел и настроение подеялось», - пишут люди.

До этого мы писали, что Маша опубликовала в своем Инстаграм пост, посвященный своей маме. Девушка разместила в разделе Сториз фото своей матери, на котором Кравец позирует в студии в ярко-красном платье с тонкими бретельками и длинной развевающейся юбкой, которую артистка кокетливо приподняла.

«С Днем матери! Спасибо за все! У меня лучшая мама в мире!», - подписала снимок Маша.

Впрочем, поклонники девушки и ее мамы не смогли прокомментировать эту публикацию, так как она была размещена в разделе Сториз.

Напомним, дочь Кравец из «Квартал 95» показала, как мать зажигает в дерзком наряде.

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