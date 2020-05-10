Дочь звезды студии «Квартал 95» Елены Кравец Маша трогательно поздравила маму с Днем матери

17-летняя Маша Кравец опубликовала в своем Инстаграм пост, посвященный своей маме, пишет Politeka.net.

Девушка разместила в разделе Сториз фото своей матери, на котором Кравец позирует в студии в ярко-красном платье с тонкими бретельками и длинной развевающейся юбкой, которую артистка кокетливо приподняла.

«С Днем матери! Спасибо за все! У меня лучшая мама в мире!», - подписала снимок Маша.

Впрочем, поклонники девушки и ее мамы не смогли прокомментировать эту публикацию, так как она была размещена в разделе Сториз.

Также в этот день сама Елена Кравец показала свою маму и написала трогательное поздравление.

На фото Кравец позировала в белой блузке и длинной черной юбке. На теле можно увидеть ленту "Выпускник 1993", а значит фото еще школьных годов. Можно заметить, как Елена совсем не изменилась, но преобразилась в лучшую сторону за 30 лет. Рядом стояла в красной блузке и черной юбке, а также очках, мама актрисы.

"Моей мамы нет в Инстаграм, она «на вы»с компьютером (это пока, говорит:) и ей порой сложно успеть за всеми нами. Но она знает толк в литературе, разбирается в людях, классно шьёт ( юбка на фото- ее рук@дело) и элегантно пьёт кофе- в изящной чашке и в прикусочку с конфетой. А ещё у неё до сих пор очень молодой голос и страсть к новым шмоточкам", - написала Елена под фото, поздравляя всех с "Днем матери".

Напомним, Елена Кравец из "Квартал 95" показала, какой была в старших классах.

Как сообщала Politeka, Елена Кравец из "Квартал 95" сделала признание о детях и работе.

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