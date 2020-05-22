Російський шоумен Максим Галкін показав гарні кадри з дітьми

Як повідомляє Politeka.net, чоловік Алли Пугачової опублікував фото на своїй сторінці в Instagram.

"Фотки з батьківського серії «Такими вже не будуть» Будуть іншими, головне, щоб були щасливі!", - підписав Максим Галкін.

На опублікованих знімках діти Ліза і Гаррі катаються на велосипедах прямо по маєтку батьків. На одному з фото дочка Галкіна і Пугачової виглядає дуже сумною і ледь не плаче, тримаючи в руці гелієва кулька.

Варто відзначити, що Максим сам із задоволенням позує поруч зі спадкоємцями. Судячи з опису, артист намагається проводити якомога більше часу разом з сином і дочкою.

Користувачі соціальної мережі добре оцінили батьківський порив Максима Галкіна і залишили багато позитивних коментарів:

"Так цікаво подивитися якими вони стануть, коли виростуть😁"; "Які дітлахи класні, маленькі ще❤️"; "Такі солодкі❤️"; "Як швидко час летить, дітки просто диво😍"; "Солодкі цукерки😍"; "Всі кудряши)))"; "Як швидко летить час! Гаррі і Ліза дивовижними! ❤️❤️❤️"; "Милашки 👼👼👼"; " З такими батьками вони будуть успішними і щасливими - ви в них вкладаєте, це прекрасно!".

Навіть знаменитий співак Микола Басков не втримався, поставив відмітку "Мені подобається" і написав: "Хай завжди будуть здорові і щасливі".

Нагадаємо, що шестирічний син Пугачової і Галкіна вразив талантом, відео: "Ілон Маск нервово курить в сторонці".

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