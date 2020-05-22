Відома бразильська модель Сьюзі Кортес, яка двічі отримала титул "Міс Бум-Бум світу", показала себе без сорому

На фото Кортес лежить в ємності з водою, прикриваючи свою красу пелюстками троянд і руками. Знизу Сьюзі залишила тільки мініатюрний купальник, який практично нічого не приховав. Красуня спокусливо дивилася на свої груди і задерла одну ногу від задоволення. Фото вийшло дуже жарким і красивим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже чотири тисячі лайків і написали кілька коментарів:

"Фантастична і велична", "З зубами", "Ти така гаряча", "Прекрасна", "Абсолютно чудово", "Красива мила жінка", "Я з'їм вас всіх", "Чудова дитинка", "Не зупиняйся".

Раніше ми повідомляли, що модель Сьюзі Кортес показала жаркі форми максимально близько.

На фото Сьюзі стояла в коротеньких білих шортах, повернувшись спиною до камери. Красуня вигнула спинку і показала свої рум'яні "булочки". Образ Кортес доповнила кросівками і прикрасою на руці, а сама дивилася у дзеркало, щоб бачити позу для фото. Фотографія вийшла дуже збудливою і красивою.

Повідомлялося, що популярна фітнес-модель Сьюзі Кортез порадувала шанувальників і блиснула бездоганною фігурою на відпочинку.

«Добрий день», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Кортез позує в крихітному купальнику, який елегантно спустила. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

Нагадаємо, господиня найкрасивіших сідниць блиснула на камеру «золотою» гордістю

А ще Politeka писала, що володарка найкрасивіших сідниць похвалилася гідністю в міні-шортиках

Також Politeka повідомляла, що господиня найкрасивіших сідниць зняла зайве і влаштувала спеку з льодяником



