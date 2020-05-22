Відома модель Демі Роуз, яку називають юною Кім Кардашьян, посвітила принадами в нижній білизні

Зірка часто публікує гарячі знімки в Instagram, чим дуже радує своїх фанатів, пише Politeka.net.

Так, в одному з останніх сторіз красуня з'явилася в нижній мереживній білизні. Ліфчик підкреслив апетитні принади красуні: "Смачні ягідки".

Легке мереживо трохи було прозорим і крізь нього не було видно найінтимнішого.

Модель лежала на ліжку, в результаті чого її груди набрали більш округлу форму, ледь не вивалившись з білизни.

Маленькі трусики натяглися на стегнах, тонке мереживо обтягнуло пишні стегна.

Пишні груди, тонка талія і красиві вигини - все це виглядає просто зовсім.

Довге хвилясте волосся розсипалося по подушці, модель дивилася в камеру з-під пишних вій. Від красуні неможливо відірватися.

Знімки були зроблені в сторіз, тому ніхто з користувачів мережі не зміг відкрито їх прокоментувати.

Нагадаємо, Демі Роуз з'явилася в сукні з квітковим принтом. Вона розстебнула гудзики і показала, що під ним нічого немає. Пишні принади "розвалилися" з боків.

Крім грудей, можна звернути увагу і на тонку талію зі сталевим пресом.

Раніше ми писали, що Демі Роуз блиснула засмаглим тілом в чорному халаті, показавши зайве в глибокому декольте.

Дівчина позувала в кілька домашньому образі без макіяжу і перед басейном. Красуня розчахнула халат і посвітила достоїнствами перед об'єктивом.

Нагадаємо також, що Демі Роуз приміряла образ спокусливої красуні в одній сіточці.

Модель одягла чорне бікіні помітні неозброєним поглядом.

Нагадаємо, Демі Роуз ледве втримала пишних «близнят» в крихітному вбранні.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Демі Роуз скинула ліфчик і показала, як веселиться біля озера.

Також Politeka писала, що волога Демі Роуз вийшла з душу і без сорому блиснула формами.