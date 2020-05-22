Відома модель Демі Роуз, яку називають юною Кім Кардашьян, посвітила принадами в нижній білизні
Зірка часто публікує гарячі знімки в Instagram, чим дуже радує своїх фанатів, пише Politeka.net.
Так, в одному з останніх сторіз красуня з'явилася в нижній мереживній білизні. Ліфчик підкреслив апетитні принади красуні: "Смачні ягідки".
Легке мереживо трохи було прозорим і крізь нього не було видно найінтимнішого.
Модель лежала на ліжку, в результаті чого її груди набрали більш округлу форму, ледь не вивалившись з білизни.
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Маленькі трусики натяглися на стегнах, тонке мереживо обтягнуло пишні стегна.
Пишні груди, тонка талія і красиві вигини - все це виглядає просто зовсім.
Довге хвилясте волосся розсипалося по подушці, модель дивилася в камеру з-під пишних вій. Від красуні неможливо відірватися.
Знімки були зроблені в сторіз, тому ніхто з користувачів мережі не зміг відкрито їх прокоментувати.
Нагадаємо, Демі Роуз з'явилася в сукні з квітковим принтом. Вона розстебнула гудзики і показала, що під ним нічого немає. Пишні принади "розвалилися" з боків.
Крім грудей, можна звернути увагу і на тонку талію зі сталевим пресом.
Раніше ми писали, що Демі Роуз блиснула засмаглим тілом в чорному халаті, показавши зайве в глибокому декольте.
Дівчина позувала в кілька домашньому образі без макіяжу і перед басейном. Красуня розчахнула халат і посвітила достоїнствами перед об'єктивом.
Нагадаємо також, що Демі Роуз приміряла образ спокусливої красуні в одній сіточці.
Модель одягла чорне бікіні помітні неозброєним поглядом.
Нагадаємо, Демі Роуз ледве втримала пишних «близнят» в крихітному вбранні.
Як повідомляла Politeka, безсоромна Демі Роуз скинула ліфчик і показала, як веселиться біля озера.
Також Politeka писала, що волога Демі Роуз вийшла з душу і без сорому блиснула формами.