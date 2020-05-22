Известная модель Деми Роуз, которую называют юной Ким Кардашьян, посветила прелестями в нижнем белье

Звезда часто публикует горячие снимки в Инстаграм, чем очень радует своих фанатов, пишет Politeka.net.

Так, в одном из последних сториз красотка предстала в нижнем кружевном белье. Лифчик подчеркнул аппетитные прелести красотки: "Вкусные ягодки".

Легкое кружево немного было прозрачным и сквозь него едва ли не было видно самого интимного.

Модель лежала на кровати, в результате чего ее груди приобрели более округлую форму, едва не вывалившись из белья.

Маленькие трусики натянулись на бедрах, тонкое кружево обтянуло пышные бедра.

Пышная грудь, тонкая талия и красивые изгибы - все это выглядит просто совершенно.

Длинные волнистые волосы рассыпались по подушке, модель смотрела в камеру из-под пышных ресниц. От красотки невозможно оторваться.

Снимки были сделаны в сториз, поэтому никто из пользователей сети не смог открыто их прокомментировать.

Напомним, Деми Роуз предстала в платье с цветочным принтом. Она расстегнула пуговицы и показала, что под ним ничего нет. Пышные прелести "развалились" по бокам.

Кроме груди, можно обратить внимание и на тонкую талию со стальным прессом.

Ранее мы писали, что Деми Роуз сверкнула загорелым телом в черном халате, показав лишнее в глубоком декольте.

Девушка позировала в несколько домашнем образе без макияжа и перед бассейном. Красотка приоткрыла халат и посветила достоинством перед объективом.

Напомним также, что Деми Роуз примерила образ соблазнительной красавицы в одной сеточке.

Модель надела черные бикини заметные невооруженным взглядом.

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами.