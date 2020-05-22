Известная модель Деми Роуз, которую называют юной Ким Кардашьян, посветила прелестями в нижнем белье
Звезда часто публикует горячие снимки в Инстаграм, чем очень радует своих фанатов, пишет Politeka.net.
Так, в одном из последних сториз красотка предстала в нижнем кружевном белье. Лифчик подчеркнул аппетитные прелести красотки: "Вкусные ягодки".
Легкое кружево немного было прозрачным и сквозь него едва ли не было видно самого интимного.
Модель лежала на кровати, в результате чего ее груди приобрели более округлую форму, едва не вывалившись из белья.
Брюнетка из Victoria's Secret задрала мини юбку и показала, за что ее любят мужчины: «Ангел»
Проезд подорожает в два раза: харьковчан ошеломили последствиями карантина
ПриватБанк уличили в новом обмане с картами, появилось важное заявление: "Нужно идти в отделение..."
Елена Кравец из "Квартал 95" восхитила видом в полупрозрачной вышиванке: "Это вам не из сундука"
Маленькие трусики натянулись на бедрах, тонкое кружево обтянуло пышные бедра.
Пышная грудь, тонкая талия и красивые изгибы - все это выглядит просто совершенно.
Длинные волнистые волосы рассыпались по подушке, модель смотрела в камеру из-под пышных ресниц. От красотки невозможно оторваться.
Снимки были сделаны в сториз, поэтому никто из пользователей сети не смог открыто их прокомментировать.
Напомним, Деми Роуз предстала в платье с цветочным принтом. Она расстегнула пуговицы и показала, что под ним ничего нет. Пышные прелести "развалились" по бокам.
Кроме груди, можно обратить внимание и на тонкую талию со стальным прессом.
Ранее мы писали, что Деми Роуз сверкнула загорелым телом в черном халате, показав лишнее в глубоком декольте.
Девушка позировала в несколько домашнем образе без макияжа и перед бассейном. Красотка приоткрыла халат и посветила достоинством перед объективом.
Напомним также, что Деми Роуз примерила образ соблазнительной красавицы в одной сеточке.
Модель надела черные бикини заметные невооруженным взглядом.
Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.
Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.
Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами.