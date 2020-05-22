Онука легендарного російського актора Михайла Боярського Катерина показала себе без скромності

На фото красуня стоїть у чорній шкіряній куртці, джинсах і топі. Образ Катерина доповнила золотим ланцюжком з кулончиком і яскравим макіяжем. Юна дівчина взялася за волосся рукою і дивився в камеру, щоб кадр вийшов максимально спекотним. Так і хочеться написати під фото: "Гордість дідуся". Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали кілька коментарів:

"Очей не відвести яка красуня!", "Вай, який погляд, красуня", "Шикарна", "Неймовірно красива", "Так так то Катька завжди красива, в натуральному відтінку", "Мені подобається твій вираз обличчя, воно прям так і манить, а ще дуже спокусливий погляд. Плюс твоя природна зовнішність., ой ляля страшна сила ця краса", "Шикарна дівчина вогонь. Найкрасивіша дівчина в світі і сама кохана", "Шикарна наречена, з таким то дідом напевно чергу з женихів зібралася, всі хочуть стати Боярським".

Повідомлялося, що внучка Михайла Боярського Катерина похвалилася пишними обсягами в незвичайному ракурсі.

На фото Боярська позує в шкіряній сукні з прозорим декольте. Дівчина дивилася в камеру, залишивши волосся розпущеним, що звисали прямо на пишний бюст. Груди у красуні настільки великі, що складно уявити, як вони не вирвалися з такого вузенького наряду.

Нагадаємо, грудаста онука Боярського труснула своєю пишністю в малюсінькому топі

А ще Politeka писала, що юна онука Боярського ледве вмістила шостий розмір в вузеньке сукню

Також Politeka повідомляла, що онука Боярського ледве вмістила шостий розмір в екстремальному декольте



