Відома модель Сьюзі Кортес, яку двічі нагородили титулом "Міс Бум-Бум світу", показала жаркі форми максимально близько

На фото Сьюзі стояла в коротеньких білих шортах, повернувшись спиною до камери. Красуня вигнула спинку і показала свої рум'яні "булочки". Образ Кортес доповнила кросівками і прикрасою на руці, а сама дивилася у дзеркало, щоб бачити позу для фото. Фотографія вийшла дуже збудливою і красивою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Будьте енергією, яку хочете залучити", - написала красуня під фото.

Фанати встигли поставити майже 10 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Оу, Сьюзі, не очікував меншого", "Добрий ранок", "Шоколадка", "Моя богиня", "Смачна", "Так красиво і чарівно", "Приголомшлива", "Апетитна".

Раніше ми повідомляли, що фітнес-модель Сьюзі Кортез показала «золоту» гордість.

Так, модель позує спиною на камеру, а її тіло вкрите золотою фарбою. Природний колір шкіри залишився лише на голові Кортез. Незважаючи на те, що знімок модель ніяк не підписала, її шанувальники прийшли в захват від неймовірного тіла кумира.

Повідомлялося, що бразильська модель Сьюзі Кортес, двічі володарка титулу "Міс Бум-Бум", вразила відвертим кадром.

Під блузу красуня не одягла нижньої білизни, в результаті одна з грудей випала з блузи, однак Кортес завбачливо прикрила її рукою.

Нагадаємо, володарка найкрасивіших сідниць похвалилася гідністю в міні-шортиках

А ще Politeka писала, що господиня найкрасивіших сідниць зняла зайве і влаштувала спеку з льодяником

Також Politeka повідомляла, що соковита фітнес-модель Сьюзі Кортес посвітила своєю головною гордістю в мереживній бікіні



