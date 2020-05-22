Відома модель Сьюзі Кортес, яку двічі нагородили титулом "Міс Бум-Бум світу", показала жаркі форми максимально близько
На фото Сьюзі стояла в коротеньких білих шортах, повернувшись спиною до камери. Красуня вигнула спинку і показала свої рум'яні "булочки". Образ Кортес доповнила кросівками і прикрасою на руці, а сама дивилася у дзеркало, щоб бачити позу для фото. Фотографія вийшла дуже збудливою і красивою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Будьте енергією, яку хочете залучити", - написала красуня під фото.
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Фанати встигли поставити майже 10 тисяч лайків і написали кілька коментарів:
"Оу, Сьюзі, не очікував меншого", "Добрий ранок", "Шоколадка", "Моя богиня", "Смачна", "Так красиво і чарівно", "Приголомшлива", "Апетитна".
Раніше ми повідомляли, що фітнес-модель Сьюзі Кортез показала «золоту» гордість.
Так, модель позує спиною на камеру, а її тіло вкрите золотою фарбою. Природний колір шкіри залишився лише на голові Кортез. Незважаючи на те, що знімок модель ніяк не підписала, її шанувальники прийшли в захват від неймовірного тіла кумира.
Повідомлялося, що бразильська модель Сьюзі Кортес, двічі володарка титулу "Міс Бум-Бум", вразила відвертим кадром.
Під блузу красуня не одягла нижньої білизни, в результаті одна з грудей випала з блузи, однак Кортес завбачливо прикрила її рукою.
Нагадаємо, володарка найкрасивіших сідниць похвалилася гідністю в міні-шортиках
А ще Politeka писала, що господиня найкрасивіших сідниць зняла зайве і влаштувала спеку з льодяником
Також Politeka повідомляла, що соковита фітнес-модель Сьюзі Кортес посвітила своєю головною гордістю в мереживній бікіні