Колишній ангел Victoria’s Secret, 39-річна Алессандра Амбросіо, пограла принадами на природі
Зірка продемонструвала прекрасну фігуру в гарному костюмі, пише Politeka.net. Зірка з'явилася в короткому топі, який оголив її пружний живіт.
Топ мав виріз посередині, що додавало пікантності образу.
Красуня вигнулася, піднявши руки вгору. Від її талії неможливо відвести погляду.
Довга спідниця з розрізом, що оголює стрункі ніжки, підкреслила струнку талію.
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Зірка грала з спідничкою, навіть піднявши її. Здається, що почалася справжня спека.
Алессандра засвітила красиві стегна і рівні ніжки з педикюром.
Модель забрала волосся у високий хвіст і зробила легкий макіяж, який лише підкреслив красу.
"Привіт... Було так весело проводити час з подругою, я обожнюю її...", - написала Амбросіо.
За 12 годин пост зібрав майже 70 тисяч лайків та багато коментарів.
Користувачі мережі написали, що Алессандра дуже гаряча і неймовірно приваблива.
Зараз на сторінку знаменитості підписані 10,3 мільйона користувачів мережі.
Нагадаємо, Алессандра Амбросіо постала в екстремальному міні.
Маленька спідничка була настільки короткою, що під час сидіння трохи задерлась і стала видна частина оголених стегон.
Довгі стрункі ніжки, які допомогли Амбросіо стати однією з найвідоміших моделей, виглядали чудово.
Раніше повідомлялося, що Алессандра Амбросіо поділилася фото з подругою з модного показу. Модель натягнула на груди красивий ліфчик з пікантним вирізом посередині.
Верх нижньої білизни гідно підкреслив пишні принади знаменитості.
Нагадаємо, що Алессандра Амбросіо посвітила принадами перед подружками: "Прекрасні крихти".
Як повідомляла Politeka, Алессандра Амбросіо похвалилася досконалими вигинами на пляжі: "Афродіта".
Також Politeka писала про те, що Алессандра Амбросіо роздяглася на пляжі і віддалася сонця: «Моя богиня».