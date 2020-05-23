Колишній ангел Victoria’s Secret, 39-річна Алессандра Амбросіо, пограла принадами на природі

Зірка продемонструвала прекрасну фігуру в гарному костюмі, пише Politeka.net. Зірка з'явилася в короткому топі, який оголив її пружний живіт.

Топ мав виріз посередині, що додавало пікантності образу.

Красуня вигнулася, піднявши руки вгору. Від її талії неможливо відвести погляду.

Довга спідниця з розрізом, що оголює стрункі ніжки, підкреслила струнку талію.

Зірка грала з спідничкою, навіть піднявши її. Здається, що почалася справжня спека.

Алессандра засвітила красиві стегна і рівні ніжки з педикюром.

Модель забрала волосся у високий хвіст і зробила легкий макіяж, який лише підкреслив красу.

"Привіт... Було так весело проводити час з подругою, я обожнюю її...", - написала Амбросіо.

За 12 годин пост зібрав майже 70 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі написали, що Алессандра дуже гаряча і неймовірно приваблива.

Зараз на сторінку знаменитості підписані 10,3 мільйона користувачів мережі.

Нагадаємо, Алессандра Амбросіо постала в екстремальному міні.

Маленька спідничка була настільки короткою, що під час сидіння трохи задерлась і стала видна частина оголених стегон.

Довгі стрункі ніжки, які допомогли Амбросіо стати однією з найвідоміших моделей, виглядали чудово.

Раніше повідомлялося, що Алессандра Амбросіо поділилася фото з подругою з модного показу. Модель натягнула на груди красивий ліфчик з пікантним вирізом посередині.

Верх нижньої білизни гідно підкреслив пишні принади знаменитості.

Нагадаємо, що Алессандра Амбросіо посвітила принадами перед подружками: "Прекрасні крихти".

Як повідомляла Politeka, Алессандра Амбросіо похвалилася досконалими вигинами на пляжі: "Афродіта".

Також Politeka писала про те, що Алессандра Амбросіо роздяглася на пляжі і віддалася сонця: «Моя богиня».