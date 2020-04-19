Модель не осталась без внимания

Бывший ангел Victoria’s Secret 39-летняя Алессандра Амбросио поддерживает свою стройную фигуру и новое фото тому доказательство

Так, модель разместила снимок, где она в купальнике, в Инстаграм, пишет Рoliteka.net. Красотка позировала в золотистом бикини, который идеально пришелся ей по фигуре.

Купальник держался на тонких бретельках, он натянулся на сочных прелестях. Посередине был пикантный вырез с завязками из бусинок.

Плавки-бикини были настолько маленькими, что едва скрывали самое интимное.

Пышная грудь, тонкая талия, красивые бедра и стройные ножки - это фото идеально, ведь на нем запечатлена настоящая Афродита.

Алессандра посмотрела в камеру при этом ее волнистые волосы аккуратно легли по бокам.

Красотка немного выгнулась и продемонстрировала совершенные изгибы.

За восемь часов пост собрал почти 90 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети были в восторге и написали много положительных комментариев, посвященных внешности модели.

Напомним, Алессандра Амбросио позировала в синем бикини, которое едва удерживало пышные формы. Верх чуть ли не соскальзывал с выпирающей груди, и даже поднялся и немного засветил лишнее.

Стройное тело, тонкая талия, упругий пресс, аппетитные ягодицы и длинные ножки - делают фото незабываемым.

"Светить твоим самым ярким светом - значит быть тем, кем ты есть на самом деле. 🌟", - подписала фото модель.

Ранее сообщалось, что Алессандра Амбросио представила несколько видео, на которых предстала в маленьком лифчике золотого оттенка. Тонкие бретельки едва удерживали сочные прелести.

Также Алессандра надела леггинсы, которые подчеркнули ее накаченные ножки и роскошные ягодицы.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret часто показывает фанатам свою фигуру

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