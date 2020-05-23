Бывший ангел Victoria’s Secret, 39-летняя Алессандра Амбросио, поиграла прелестями на природе
Звезда продемонстрировала прекрасную фигуру в красивом костюме, пишет Politeka.net. Звезда предстала в коротком топе, который оголил ей упругий живот.
Топ имел вырез посередине, что придавало образу пикантности.
Красотка выгнулась, подняв руки вверх. От ее талии невозможно отвести взгляда.
Длинная юбка с разрезом, оголяющем стройные ножки, подчеркнула стройную талию.
Соглашение с МВФ, переворот курса и налоги по-новому – главное за ночь
Главная красавица из "Холостяка" раскрыла детали финала: "Лучше бы молчала"
ПриватБанк уличили в новом обмане с картами, появилось важное заявление: "Нужно идти в отделение..."
Кабмин принял экстренное решение, кому можно ликовать: "Первыми выплаты получат..."
Звезда играла с юбочкой, даже приподняв ее. Кажется, что началась настоящая жарища.
Алессандра засветила красивые бедра и ровные ножки с педикюром.
Модель забрала волосы в высокий хвост и сделала легкий макияж, который лишь подчеркнул красоту.
"Привет... Было так весело проводить время с подругой, я обожаю ее...", - написала Амбросио.
За 12 часов пост собрал почти 70 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети написали, что Алессандра очень горяча и невероятно привлекательная.
Сейчас на страницу знаменитости подписаны 10,3 миллиона пользователей сети.
Напомним, Алессандра Амбросио предстала в экстремальном мини.
Маленькая юбочка была настолько короткой, что во время сидения немного задралась и стала видна часть обнаженных бедер.
Длинные стройные ножки, которые помогли Амбросио стать одной из самых известных моделей, выглядели превосходно.
Ранее сообщалось, что Алессандра Амбросио поделилась фото с подругой с модного показа. Модель натянула на грудь красивый лифчик с пикантным вырезом посередине.
Верх нижнего белья достойно подчеркнул пышные прелести знаменитости.
Напомним, что Алессандра Амбросио посветила прелестями перед подружками: "Прекрасные крошки".
Как сообщала Politeka, Алессандра Амбросио похвасталась совершенными изгибами на пляже: "Афродита".
Также Politeka писала о том, что Алессандра Амбросио разделась на пляже и отдалась солнцу: «Моя богиня».