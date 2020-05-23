Бывший ангел Victoria’s Secret, 39-летняя Алессандра Амбросио, поиграла прелестями на природе

Звезда продемонстрировала прекрасную фигуру в красивом костюме, пишет Politeka.net. Звезда предстала в коротком топе, который оголил ей упругий живот.

Топ имел вырез посередине, что придавало образу пикантности.

Красотка выгнулась, подняв руки вверх. От ее талии невозможно отвести взгляда.

Длинная юбка с разрезом, оголяющем стройные ножки, подчеркнула стройную талию.

Звезда играла с юбочкой, даже приподняв ее. Кажется, что началась настоящая жарища.

Алессандра засветила красивые бедра и ровные ножки с педикюром.

Модель забрала волосы в высокий хвост и сделала легкий макияж, который лишь подчеркнул красоту.

"Привет... Было так весело проводить время с подругой, я обожаю ее...", - написала Амбросио.

За 12 часов пост собрал почти 70 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали, что Алессандра очень горяча и невероятно привлекательная.

Сейчас на страницу знаменитости подписаны 10,3 миллиона пользователей сети.

Напомним, Алессандра Амбросио предстала в экстремальном мини.

Маленькая юбочка была настолько короткой, что во время сидения немного задралась и стала видна часть обнаженных бедер.

Длинные стройные ножки, которые помогли Амбросио стать одной из самых известных моделей, выглядели превосходно.

Ранее сообщалось, что Алессандра Амбросио поделилась фото с подругой с модного показа. Модель натянула на грудь красивый лифчик с пикантным вырезом посередине.

Верх нижнего белья достойно подчеркнул пышные прелести знаменитости.

Напомним, что Алессандра Амбросио посветила прелестями перед подружками: "Прекрасные крошки".

Как сообщала Politeka, Алессандра Амбросио похвасталась совершенными изгибами на пляже: "Афродита".

Также Politeka писала о том, что Алессандра Амбросио разделась на пляже и отдалась солнцу: «Моя богиня».