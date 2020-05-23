Бывший ангел Victoria’s Secret, 39-летняя Алессандра Амбросио, поиграла прелестями на природе 

Звезда продемонстрировала прекрасную фигуру в красивом костюме, пишет Politeka.net. Звезда предстала в коротком топе, который оголил ей упругий живот. 

Топ имел вырез посередине, что придавало образу пикантности. 

Красотка выгнулась, подняв руки вверх. От ее талии невозможно отвести взгляда.

Длинная юбка с разрезом, оголяющем стройные ножки, подчеркнула стройную талию. 

Популярные статьи сейчас

Соглашение с МВФ, переворот курса и налоги по-новому – главное за ночь

Главная красавица из "Холостяка" раскрыла детали финала: "Лучше бы молчала"

ПриватБанк уличили в новом обмане с картами, появилось важное заявление: "Нужно идти в отделение..."

Кабмин принял экстренное решение, кому можно ликовать: "Первыми выплаты получат..."
Показать еще

Звезда играла с юбочкой, даже приподняв ее. Кажется, что началась настоящая жарища. 

Алессандра засветила красивые бедра и ровные ножки с педикюром.

Модель забрала волосы в высокий хвост и сделала легкий макияж, который лишь подчеркнул красоту. 

"Привет... Было так весело проводить время с подругой, я обожаю ее...", - написала Амбросио. 

За 12 часов пост собрал почти 70 тысяч лайков и много комментариев. 

Пользователи сети написали, что Алессандра очень горяча и невероятно привлекательная. 

Сейчас на страницу знаменитости подписаны 10,3 миллиона пользователей сети. 

Напомним, Алессандра Амбросио предстала в экстремальном мини. 

Маленькая юбочка была настолько короткой, что во время сидения немного задралась и стала видна часть обнаженных бедер.

Длинные стройные ножки, которые помогли Амбросио стать одной из самых известных моделей, выглядели превосходно. 

Ранее сообщалось, что Алессандра Амбросио поделилась фото с подругой с модного показа. Модель натянула на грудь красивый лифчик с пикантным вырезом посередине.

Верх нижнего белья достойно подчеркнул пышные прелести знаменитости. 

Напомним, что Алессандра Амбросио посветила прелестями перед подружками: "Прекрасные крошки".

Как сообщала Politeka, Алессандра Амбросио похвасталась совершенными изгибами на пляже: "Афродита".

Также Politeka писала о том, что Алессандра Амбросио разделась на пляже и отдалась солнцу: «Моя богиня».

 