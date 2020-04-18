Бывший ангел Victoria’s Secret 39-летняя Алессандра Амбросио продемонстрировала изгибы в крохотном бикини

Звезда позировала на пляже во время заката солнца, пишет Рoliteka.net. Красотка была в синем бикини, которое едва удерживало пышные формы. Верх чуть ли не соскальзывал с выпирающей груди, и даже поднялся и немного засветил лишнее.

Стройное тело, тонкая талия, упругий пресс, аппетитные ягодицы и длинные ножки - делают фото незабываемым. На руке девушки блестел браслет.

Модель подняла руки, немного скрестив их вверху. Алессандра закрыла глаза и приоткрыла губы. Ветер развеивал ее волнистые волосы. Именно поэтому фото получилось не только горячим, но можно сказать и нежным.

"Светить твоим самым ярким светом - значит быть тем, кем ты есть на самом деле. 🌟", - подписала фото модель.

За восемь часов пост собрал почти 1000 лайков и много комментариев.

Пользователи сети осыпали Амбросио комплиментами: "О, моя богиня!", - написал один из пользователей сети, и: "Великолепна", - написал воторой.



Ранее сообщалось, Алессандра Амбросио позировала на пляже в соблазнительной позе.

Звезда предстала в бикини. Из купальника едва не вывалились пышные прелести звезды. Можно было заметить красивый загар звезды.

Кроме того, была видна тонкая талия и упругий живот. Алессандра оперлась руками о песок, засветив браслет на руке.

Ранее сообщалось, что Алессандра Амбросио отдыхала с семьей у океана.

Так, модель предстала с светлом наряде - топе и юбке в максимальным разрезом, артистка так эффектно подняла ногу на одном из снимков, что некоторым поклонникам показалось - Алессандра забыла надеть белье под наряд. Хотя, возможно, фанам модели - это все только показалось.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret часто показывает фанатам свою фигуру

Как ранее сообщала Politeka, Алессандра Амбросио похвасталась упругим телом без одежды: можно смотреть вечно

Также Politeka информировала, что раздетая красотка из "Victoria’s Secret" показала себя в соблазнительной позе на песке: "Наслаждение"