Супермодель Белла Хадід не так часто тішить шанувальників новими знімками, але коли це трапляється, то у фанатів відбувається вибух емоцій

Так, зірка підкорила образом в зеленому бікіні, повідомляє Politeka.net. Знаменитість покрасувалася в купальнику, який натягнувся на її пишних грудях.

Колечко посередині ліфчика додало образу ще більшої пікантності.

Груди ледь не випали з вузького верху бікіні, що було видно округлостям, що визирають знизу.

Крихітні плавки-бікіні трималися на тонких зав'язочках.

Плоский живіт - виглядав на знімках неймовірно.

Золотий годинник на руці доповнив образ.

Хадід зібрала волосся в хвостик, дивилася в камеру і посміхалася.

За дев'ять годин пост зібрав більше одного мільйона лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі прийшли в захват від побаченого і тут же обсипали модель компліментами. Користувачі мережі написали, яка зірка чудова і з неймовірно привабливим тілом.

"Досконала фігура", - написав один з шанувальників.

Зазначимо, на сторінку Белли підписані 30,8 мільйона користувачів мережі.

Нагадаємо, Белла Хадід позувала в крихітному купальнику, демонструючи розкішну фігуру і мокре волосся.

Зірка позувала біля басейну, посміхаючись не дивлячись у камеру. Фото вийшло яскравим і сонячним.

Раніше повідомлялося, що Белла Хадід постала напівбоком в крихітному топі, який підкреслює її пишні форми. Зірка завершила образ сонячними окулярами і сумочкою.

Красуня дивилася в камеру, широко посміхаючись.

Користувачі мережі засипали модель компліментами.

Раніше повідомлялося, що Белла Хадід вирішила опублікувати архівний знімок у своїх сторіс.

Зірка одягалася лише прозоре плаття, яке дозволило побачити її пікантні місця.

Нагадаємо, розпусна Белла Хадід позбулася білизни і влаштувала подружці випробування

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