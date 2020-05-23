Супермодель Белла Хадід не так часто тішить шанувальників новими знімками, але коли це трапляється, то у фанатів відбувається вибух емоцій
Так, зірка підкорила образом в зеленому бікіні, повідомляє Politeka.net. Знаменитість покрасувалася в купальнику, який натягнувся на її пишних грудях.
Колечко посередині ліфчика додало образу ще більшої пікантності.
Груди ледь не випали з вузького верху бікіні, що було видно округлостям, що визирають знизу.
Крихітні плавки-бікіні трималися на тонких зав'язочках.
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Плоский живіт - виглядав на знімках неймовірно.
Золотий годинник на руці доповнив образ.
Хадід зібрала волосся в хвостик, дивилася в камеру і посміхалася.
За дев'ять годин пост зібрав більше одного мільйона лайків та багато коментарів.
Користувачі мережі прийшли в захват від побаченого і тут же обсипали модель компліментами. Користувачі мережі написали, яка зірка чудова і з неймовірно привабливим тілом.
"Досконала фігура", - написав один з шанувальників.
Зазначимо, на сторінку Белли підписані 30,8 мільйона користувачів мережі.
Нагадаємо, Белла Хадід позувала в крихітному купальнику, демонструючи розкішну фігуру і мокре волосся.
Зірка позувала біля басейну, посміхаючись не дивлячись у камеру. Фото вийшло яскравим і сонячним.
Раніше повідомлялося, що Белла Хадід постала напівбоком в крихітному топі, який підкреслює її пишні форми. Зірка завершила образ сонячними окулярами і сумочкою.
Красуня дивилася в камеру, широко посміхаючись.
Користувачі мережі засипали модель компліментами.
Раніше повідомлялося, що Белла Хадід вирішила опублікувати архівний знімок у своїх сторіс.
Зірка одягалася лише прозоре плаття, яке дозволило побачити її пікантні місця.
Нагадаємо, розпусна Белла Хадід позбулася білизни і влаштувала подружці випробування
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