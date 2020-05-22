Колишня солістка групи «ВІА-Гра» Міша Романова порадувала шанувальників і блиснула бездоганним тілом у вбранні, що вирішила відчинити

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Продовжіть фразу😅День вдався, якщо...», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Романова позує напівсидячи в чорному вбранні, який вирішила елегантно відчинити, виставивши напоказ розкішні форми і навіть зайве. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Ось завели "Сосок, сосок.." - куди ви дивіться, панове хороші», «що буде згадає», «стирчить Сосок, це так треба?)», «здається, в кадр потрапило явно зайве», «вау, як стирчить дехто», «Тепер я бачив все», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, екс-солістка групи «ВІА-Гра» Міша Романова поділилася архівними фотографіями зі зйомки для журналу.

Серію фото красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На фото Міша в різних вбраннях позувала для камери. Вона була одягнена в сукню, костюм на голе тіло, а на одному фото зовсім залишилася в одній білизні. Блондинка приймала різні чуттєві пози, в яких виглядала приголомшливо.

«Рівно рік тому, в цей день, ми знімали обкладинку для xxl_ukraine», - підписала знімок зірка.

Нагадаємо, що Міша Романова забула про сором і влаштувала вологі гри на камеру: колеги з «ВІА Гри» позаздрять.

Як повідомляла Politeka, Міша Романова проміняла Барських на Алана Бадоєва, особисті кадри облетіли мережа: «Вже п'яні».

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