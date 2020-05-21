Американська модель Ебігейл Рэтчфорд, яка завоювала велику популярність завдяки своїй фігурі, поділилася новим кадром

Останнім часом модель не так часто пополяет свій профіль в Instagram, намагається займатися собою і ділиться домашніми кадрами в Сторі, проте зрідка Ебі все ж хвалиться популярними кадрами в Instagram, дивуючи яскравою фігурою, повідомляє Politeka.net.

Так, в цей раз Ебі позувала в тісному боді яскраво-блакитного відтінку і вразила видом провокаційною позою біля басейну. Дівчина підкорила фанатів сяючим чином:

«Мій молочний коктейль призводить всіх хлопчиків у двір 💦 (і деяких дівчаток теж @) @partylikejzl 📸», - жартівливо підписала знімок зірка.

Ось що відповіли користувачі мережі:

«Люблю це теж! 😍😍😍», «Земля руйнується цими принадами😍😍😍😍😍😍», «У вас є час, щоб прочитати всі ці коментарі», «Сама крута дівчина❤️💋❤️💋», «Морська принцеса💦💦💦💦🍆🙌», «ти така приваблива Wooooow 🤩🤩🔥🔥💣💣», «це шалено жарко. Подобається HOTMG HOT! 🔥», «Медова крихта».

До цього зірка показала фото, на якому позувала в обтягуючому, чи не прозорому боді, подчеркнувшем її соковиті багатства.

Варто відзначити, що макіяж був зроблений з акцентом на очі - пишні вії, від яких не можна відвести погляду. Крім того, пухкі губи були глянцеві.

І хоча знімки - чорно-білі, вони були яскравими по-своєму, завдяки настільки прекрасною моделі.

"Мабуть, вам, хлопці, сподобалися ці фото, які я опублікувала вчора у своїх сториз 😎 Який з них ваш улюблений? 💋", - поцікавилася Рэтчфорд.

За 12 годин пост зібрав понад 70 тисяч лайків та коментарів.

Користувачі мережі написали масу компліментів моделі, захоплюючись її красивою фігурою. "О, дівчинка", - написав один з фанатів. Люди не могли насолодитися такою пишністю і попросили публікувати подібні знімки частіше.

Нагадаємо, що мокра Рэтчфорд без білизни похвалилася неосяжними формами: «Космос!».

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