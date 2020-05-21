Американская модель Эбигейл Рэтчфорд, которая завоевала большую популярность благодаря своей фигуре, поделилась новым кадром

В последнее время модель не так часто пополяет свой профиль в Инстаграм, старается заниматься собой и делится домашними кадрами в Стори, однако изредка Эби все же хвастается популярными кадрами в Инстаграм, удивляя яркой фигурой, сообщает Politeka.net.

Так, в этот раз Эби позировала в тесном боди ярко-голубого оттенка и поразила видом провокационной позой у бассейна. Девушка покорила фанатов сияющим образом:

«Мой молочный коктейль приводит всех мальчиков во двор 💦 (и некоторых девочек тоже @) @partylikejzl 📸», - шутливо подписала снимок звезда.

Вот что ответили пользователи сети:

«Люблю это тоже! 😍😍😍», «Земля разрушается этими прелестями😍😍😍😍😍😍», «У вас есть время, чтобы прочитать все эти комментарии», «Самая крутая девушка❤️💋❤️💋», «Морская принцесса💦💦💦💦🍆🙌», «ты такая привлекательная Wooooow 🤩🤩🔥🔥💣💣», «это безумно жарко. Нравится HOTMG HOT! 🔥», «Медовая красотка».

До этого звезда показала фото, на котором позировала в обтягивающем, едва ли не прозрачном боди, подчеркнувшем ее сочные богатства.

Стоит отметить, что макияж был сделан с акцентом на глаза - пышные ресницы, от которых нельзя отвести взгляда. Кроме того, пухлые губы были глянцевые.

И хотя снимки - черно-белые, они были яркими по-своему, благодаря настолько прекрасной модели.

"Видимо, вам, ребята, понравились эти фото, которые я опубликовала вчера в своих сториз 😎 Какое из них ваше любимое? 💋", - поинтересовалась Рэтчфорд.

За 12 часов пост собрал более 70 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали массу комплиментов модели, восхищаясь ее красивой фигурой. "О, малышка", - написал один из фанатов. Люди не могли насладиться таким великолепием и попросили публиковать подобные снимки почаще.

Напомним, что мокрая Рэтчфорд без белья похвасталась необъятными формами: «Космос!».

Как сообщала Politeka, Эби Рэтчфорд сверкнула роскошным телом в крохотном купальнике: «Ого, какие…».

Также Politeka писала, что Эби Рэтчфорд сверкнула божественным телом в кружевном белье: "Ого, какие большие...".