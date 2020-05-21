Стало відомо, як Меган Маркл і принц Гаррі відзначили другу річницю весілля

Про це пише видання Us Weekly.

За інформацією джерел, колишні герцоги вирішили своєрідно відсвяткувати річницю: не обійшлося без шикарних подарунків для Маркл і скромних "знаків уваги" для Гаррі.

Журналісти стверджують, що бунтівники, які не так давно втекли з Букінгемського палацу, відзначили своє свято любові в самоізоляції в Каліфорнії.

Екс-герцоги Сассекські влаштували скромне сімейне торжество з маленьким сином Арчі. Закохані вирішили скасувати всі справи і вимкнути телефони, щоб насолодитися товариством одне одного і подарувати традиційні подарунки.

Інсайдери повідомляють, що в цьому році Меган Маркл вирішила "заощадити" на подарунку своєму чоловікові: вона написала сентиментальне привітання для принца Гаррі, присвячене їхньому вічному коханню.

А ось онук королеви Єлизавети II не став скромничати, незважаючи на його скрутне фінансове становище в США. Принц Гаррі підготував Меган величезний букет квітів і дороге кільце.

Раніше ми розповідали про те, що принц Гаррі пригнічений після втечі з Великобританії. Колишній герцог поки не задоволений нинішнім життям: він відчуває себе "трохи не у керма", оскільки в Каліфорнії залишився без друзів і роботи.

"Гаррі зараз сумує за структурою свого життя. У нього немає друзів в Лос-Анджелесі, крім Меган, і у нього немає роботи", - повідомив експерт з королівської сім'ї.

Також ми розповідали, що в Букінгемському палаці відхилили книгу "У пошуках свободи" про життя Меган Маркл і принца Гаррі.

Відомо, що у книзі Гаррі і Меган розповіли про своє знайомство, про те, як розвивалися їхні стосунки, але більша частина тексту пояснює причини, за якими подружня пара відмовилася від королівських повноважень.

Такі зайві одкровення могли стати причиною того, що в Королівській родині відхилили її як "мильну оперу". Або ж, навпаки, книгу вважають недостатньо щирою.

Нагадаємо, втекли Меган Маркл і принца Гаррі охопила лють Єлизавети II: "є ймовірність, що...".

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