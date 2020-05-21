Стало известно, как Меган Маркл и принц Гарри отметили вторую годовщину свадьбы

Об этом пишет издание Us Weekly.

По информации источников, бывшие герцоги решили своеобразно отпраздновать годовщину: не обошлось без шикарных подарков для Маркл и скромных "знаков внимания" для Гарри.

Журналисты утверждают, что мятежники, которые не так давно сбежали из Букингемского дворца, отметили свой праздник любви в самоизоляции в Калифорнии.

Экс-герцоги Сассекские устроили скромное семейное торжество с маленьким сыном Арчи. Влюбленные решили отменить все дела и отключить телефоны, чтобы насладиться обществом друг друга и подарить традиционные подарки.

Инсайдеры сообщают, что в этом году Меган Маркл решила "сэкономить" на подарке своему мужу: она написала сентиментальное поздравление для принца Гарри, посвященное их вечной любви.

А вот внук королевы Елизаветы II не стал скромничать, несмотря на его плачевное финансовое положение в США. Принц Гарри уготовил Меган огромный букет цветов и дорогое кольцо.

Ранее мы рассказывали о том, что принц Гарри подавлен после бегства из Великобритании. Бывший герцог пока не доволен нынешним образом жизни: он чувствует себя "немного не у руля", поскольку в Калифорнии остался без друзей и работы.

"Гарри сейчас скучает по структуре своей жизни. У него нет друзей в Лос-Анджелесе, кроме Меган, и у него нет работы", - сообщал эксперт по королевской семье.

Также мы рассказывали, что в Букингемском дворце отклонили книгу "В поиске свободы" о жизни Меган Маркл и принца Гарри.

Известно, что в книге Гарри и Меган рассказали о своем знакомстве, о том, как развивались их отношения, но большая часть текста объясняет причины, по которым супружеская пара отказалась от королевских полномочий.

Такие излишние откровения могли стать причиной того, что в Королевской семье отклонили ее как "мыльную оперу". Либо же, напротив, книгу посчитали недостаточно искренней.

Напомним, сбежавших Меган Маркл и принца Гарри настигла ярость Елизаветы II: "есть вероятность, что...".

Как сообщала Politeka, всплыли пикантные детали бурной молодости Меган Маркл: "во время съемок Форс-мажоров...".

Также Politeka писала, что Меган Маркл и принц Гарри обратились к психиатру: "больно смотреть", подробности и фото.