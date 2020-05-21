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Долар несподівано підскочить, НБУ поновив курс валют: чого чекати українцям

Курс валют в Україні 21 травня різко зміниться, гривні влаштують справжню прочуханку долар і євро

Згідно з даними Нацбанку, долар буде коштувати 26,5854 гривні, хоча днем раніше він торгувався за 26,5159 (+0,0695). Аналогічною ситуація буде і з курсом євро: 29,1403 гривні проти вчорашніх 29,0217 гривень (+0,1186).

Разом з тим в Національному банку уточнили, що вартість десяти російських рублів сьогодні складе 3,6657 гривень.

«Хороший був командир»: Україна втратила легендарного комбата, за життя його побратимів йде боротьба

Одна людина загинула, троє поранені в результаті вибуху в околицях села Трьохізбенка

20 травня близько 21.30 під час патрулювання стався вибух невідомого вибухового пристрою. Загиблим виявився командир батальйону "Луганськ-1", полковник поліції Сергій Губанов. Ще троє поліцейських поранені.

Наголошується, що Губанов помер у лікарні під час надання медичної допомоги. За життя інших бійців борються медики, у них осколкові поранення.

«Нам буде важко»: ЄС прийняв важливе для України рішення, розкриті подробиці

Євросоюз на тлі глобальної кризи затвердив виділення фінансової допомоги Україні

20 травня Рада ЄС схвалила пропозицію Єврокомісії надати Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги. Ця сума повинна допомогти країні подолати економічні наслідки пандемії смертоносного китайського вірусу, який вирує в ці дні по всьому світу.

Найближчим часом Україна і ЄС почнуть переговори про підписання меморандуму, в якому повинні бути прописані умови для виділення другого траншу. Його має ратифікувати Верховна Рада, після чого Україна отримає перший транш у розмірі 600 млн євро, який є беззаперечним. При цьому в цілому умовою отримання допомоги є співпраця з МВФ.

Правила виходу на пенсію для українок, Рада прийняла рішення: «Чекайте до...»

Українські парламентарії визначилися з рішенням щодо виходу на пенсію жінок у 55 років

Так, 264 народних депутата проголосували за відхилення проекту закону №0972 «Про внесення змін до закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», який передбачав, що до 2022 року українки зможуть вийти на пенсію в 55 років, якщо до цього часу у них буде 30 років робочого стажу.

В Раду проект документа потрапив разом з правками президента. У ньому говориться, що для реалізації цієї ініціативи в бюджеті просто немає коштів.

Таким чином, влада як би говорить жінкам: "чекайте до 59,6 років".

Нагадаємо, НБУ різко змінив курс валют, долар і євро синхронно летять на дно: чого чекати в обмінниках.

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