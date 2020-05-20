Евросоюз на фоне глобального кризиса утвердил выделение финансовой помощи Украине

В среду, 20 мая, Совет ЕС одобрил предложение Еврокомиссии выделить Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи. Эта сумма должна помочь стране преодолеть экономические последствия пандемии смертоносного китайского вируса, который бушует в эти дни по всему миру.

В ближайшее время Украина и ЕС начнут переговоры о подписании меморандума, в котором должны быть прописаны условия для выделения второго транша. Его должна будет ратифицировать Верховная Рада, после чего Украина получит первый транш в размере 600 млн евро, который является безоговорочным. При этом в целом условием получения помощи является сотрудничество с МВФ.

Отметим, что пандемия негативно сказалась на экономике большинства стран мира, в том числе и Евросоюза, где уже призвали готовиться к глубочайшему кризису со времен Великой депрессии. Эксперт экономических программ Центра Разумкова Владимир Сиденко в комментарии «Слово и дело» рассказал, что кризис в Европе негативно скажется и на Украине.

По его словам, на фоне этих потрясений произойдет реструктуризации экономической деятельности в целом, чтобы страны меньше зависели от глобальных процессов.

«Для Украины это будет серьезный вызов, поскольку страна очень зависима от внешних факторов развития…Конечно, нам будет трудно получать поступления внешних средств в условиях, когда на них претендует огромное количество стран. Если раньше Украина была, скажем, одним из популярных клиентов международных финансовых организаций, то сегодня это уже не так», - отметил эксперт.

Он также отметил, что пока трудно оценить реальный объем спада в украинской экономике из-за отсутствия объективных данных.

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