Доллар неожиданно подскочит, НБУ обновил курс валют: чего ждать украинцам

Курс валют в Украине 21 мая резко изменится, гривне устроят настоящую взбучку доллар и евро

Согласно данным Нацбанка, доллар сегодня будет стоить 26,5854 гривны, хотя днем ранее он торговался по 26,5159 (+0,0695). Аналогичной ситуация будет и с курсом евро: 29,1403 гривны против вчерашних 29,0217 гривен (+0,1186).

Вместе с тем в Национальном банке уточнили, что стоимость десяти российских рублей сегодня составит 3,6657 гривен.

«Хороший был командир»: Украина потеряла легендарного комбата, за жизнь его побратимов идет борьба

Один человек погиб, трое ранены - в результате взрыва в окрестностях села Трехизбенка

20 мая около 21.30 во время патрулирования произошел подрыв неизвестного взрывного устройства. Погибшим оказался командир батальона "Луганск-1", полковник полиции Сергей Губанов. Еще трое полицейских ранены.

Отмечается, что Губанов скончался в больнице во время оказания медицинской помощи. За жизнь других бойцов борются медики, у них осколочные ранения.

«Нам будет трудно»: ЕС принял важное для Украины решение, раскрыты подробности

Евросоюз на фоне глобального кризиса утвердил выделение финансовой помощи Украине

20 мая Совет ЕС одобрил предложение Еврокомиссии выделить Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи. Эта сумма должна помочь стране преодолеть экономические последствия пандемии смертоносного китайского вируса, который бушует в эти дни по всему миру.

В ближайшее время Украина и ЕС начнут переговоры о подписании меморандума, в котором должны быть прописаны условия для выделения второго транша. Его должна будет ратифицировать Верховная Рада, после чего Украина получит первый транш в размере 600 млн евро, который является безоговорочным. При этом в целом условием получения помощи является сотрудничество с МВФ.

Правила выхода на пенсию для украинок, Рада приняла решение: «Ждите до...»

Украинские парламентарии определились с решением относительно выхода на пенсию женщин в 55 лет

Так, 264 народных депутата проголосовали за отклонение проекта закона №0972 «О внесении изменений в закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», который предусматривал, что до 2022 года украинки смогут выйти на пенсию в 55 лет, если к этому времени у них будет 30 лет рабочего стажа.

В Раду проект документа попал вместе с правками президента. В нем говорится, что для реализации данной инициативы, в бюджете попросту нет средств.

Таким образом, власть как бы говорит женщинам: "ждите до 59,6 лет".

Напомним, НБУ резко изменил курс валют, доллар и евро синхронно летят на дно: чего ждать в обменниках.

Как сообщала Politeka, в сети показали раненых украинцев после обстрела оккупантов, фото

Также Politeka писала, что Евросоюз принял важное решение по Украине, появились подробности.