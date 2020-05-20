Настя Каменських поділилася романтичними кадрами, на яких Потап цілує її на камеру

Популярна українська співачка опублікувала зворушливе відео в розділі Сторіз свого Instagram. Про це повідомляє Politeka.net.

Відео було зняте ще задовго до карантину, коли Настя і Потап разом відпочивали на морі, насолоджуючись сонцем і свіжим повітрям.

Судячи з кадрів, пара знаходиться десь на яхті. З одягу на зірках тільки купальники. Потап і Настя стоять, притулившись впритул один до одного, при цьому в якийсь момент Потап не стримався і ніжно поцілував дружину в щічку. Артисти виглядають як ніколи щасливими і задоволеними собою.

Варто відзначити, що нарізка відео зроблена під пісню самої Насті під назвою «Спогади».

Раніше ми писали, що Настя представила незвичайний кліп, створений з архівних кадрів відпочинку та спільного життя з Потапом. Під час карантину Настя вирішила створити спеціально такий зворушливий кліп, щоб максимально захистити себе від роботи в студії.

Прем'єра нової композиції та відеокліпу відбулася 15 травня на YouTube-каналі виконавиці. Автором пісні став чоловік Каменських – Олексій Потапенко.

"Є такі пісні, які не потрібно вигадувати, вони самі пишуться нашими спогадами, це відео - наші з Настею пригоди, а пісня шматочки життя, спіймані й покладені на музику", - розповів про роботу співак і продюсер.

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