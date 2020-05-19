Знаменитая украинская певица Настя Каменских показала стильный домашний кадр, сделанный в постели

Не смотря на то, что сейчас девушка находится на карантине и постоянно занимается работой дома, она продолжает делать яркие фото и делиться с фанатами, чтобы разбавить ленту в Инстаграм. У Насти сейчас действительно насыщенные будни, даже дома - не так давно она даже выпустила клип, провела собственный марафон и устроила курс тренировок, пишет Рoliteka.net.

А в этот раз Настя похвасталась снимками в провокационной позе. На новых фото в Инстаграм Настя запечатлена с легкой улыбкой на лице и ярком виде. Звезда позирует на кровати в белоснежной пижаме - рубашке и мини-шортах. Волосы она собрала в небрежный пучок, а на лицо нанесла легкий макияж. Каменских слегка наклонилась вперед, сидя на коленях, и посылает поцелуй на камеру.

«Мне часто говорят, что я похожа на Настю 😊», «Это стиль собачки) ауф 😅», «Так сильно люблю,что встала в такую позу 🙈🙈🙈», «Настя вы прекрасны что на 1 что на 2», «И первая и вторая. Ты самая лучшая и самая красивая 😍», «Невозмутимая девчушка NK🔥💣🌹🤟👏👌🍀», «Все классные , но наверное больше 1 понравиласььь».

До этого знаменитая украинская артистка представила необычный клип, созданный из архивных кадров отдыха и совместной жизни с Потапом. Во время карантина Настя решила создать специально такой трогательный клип, чтобы максимально оградить себя от работы в студии.

Премьера новой композиции и видеоклипа состоялась 15 мая на YouTube-канале исполнительницы. Автором песни стал муж Каменских – Алексей Потапенко.

"Есть такие песни, которые не нужно придумывать, они сами пишутся нашими воспоминаниями, это видео - наши с Настей приключения, а песня кусочки жизни, пойманные и положенные на музыку", - рассказал о работе певец и продюсер.

В свою очередь Настя написала, что данная композиция – очень особенная для нее, ведь в ней собраны фото и видео счастливых воспоминаний, много романтики и улыбок, которые в один уютный вечер вдохновили девушку. В клипе она поет, что не хочет жалеть о таком прекрасном прошлом.

Напомним, Каменских и Потап поразили кадрами из закулисья "Голоса", этого не покажут по ТВ.

Как сообщала Politeka, Потап раскорячился в странной позе, Каменских все засняла.

Также Politeka писала, что развратная Каменских устроила ролевые игры с Потапом, видео попало в сеть