В сети опубликовали редкий снимок еще молодой актрисы Татьяны Кравченко, ставшей мегапопулярной после роли Валюхи Будько в сериале "Сваты"
Как передает Politeka.net, фото поделились на одной из фан-страничек 66-летней знаменитости в Инстаграм.
Татьяна предстала в неожиданном образе: с коротенькой челочкой, белой косынкой на голове и в светлом платье в мелкий горошек. Правда, поклонники тут же узнали в цветущей девушке на снимке "нашу Валюху" - года не испортили актрису. Все тот же пронзительный взгляд, губы "бантиком" и потрясающая актерская игра.
За час более 3 000 человек оценили архивное фото "сердечками", засыпав Кравченко комплиментами.
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"Очень милая🌷🌷🌷"
"Наша любимая😍"
"Какая она молодая😅❤️"
"Русская дивчина🔥"
"Такая хорошенькая и какая-то родная🙆♀️😍"
"А ей диета не нужна ,русская женщина ,это её красота"
"Ой, душечка!!!😍"
Ранее мы сообщали, наконец, выяснилось, будет ли сниматься в седьмом сезоне "Сватов" актриса Людмила Артемьева. Ранее Кравченко заявляла, что, мол, из-за финансовой неразберихи ее коллега отказалась от участия в съемках. Теперь же стало известно, что Артемьева продолжит играть Ольгу Николаевну, с которой у героини Кравченко происходят постоянные забавные стычки, за которыми так любят наблюдать миллионы фанатов.
Кроме того, Артемьева пролила свет на свои отношения с другим актером "Сватов" - Николаем Добрыниным, сыгравшим Митяя. Актриса призналась, что тот является для нее настоящей опорой и она ценит его за "человеческие качества".
Напомним, Валюха из «Сватов» поразила новой внешностью: «Никакой пластики и такое...»
А еще Politeka сообщала, что интимные подробности закулисья сериала «Сваты» слили в сеть.