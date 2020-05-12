В сети опубликовали редкий снимок еще молодой актрисы Татьяны Кравченко, ставшей мегапопулярной после роли Валюхи Будько в сериале "Сваты"

Как передает Politeka.net, фото поделились на одной из фан-страничек 66-летней знаменитости в Инстаграм.

Татьяна предстала в неожиданном образе: с коротенькой челочкой, белой косынкой на голове и в светлом платье в мелкий горошек. Правда, поклонники тут же узнали в цветущей девушке на снимке "нашу Валюху" - года не испортили актрису. Все тот же пронзительный взгляд, губы "бантиком" и потрясающая актерская игра.

За час более 3 000 человек оценили архивное фото "сердечками", засыпав Кравченко комплиментами.

"Как молоды мы были ..."

"Очень милая🌷🌷🌷"

"Наша любимая😍"

"Какая она молодая😅❤️"

"Русская дивчина🔥"

"Такая хорошенькая и какая-то родная🙆‍♀️😍"

"А ей диета не нужна ,русская женщина ,это её красота"

"Ой, душечка!!!😍"

Ранее мы сообщали, наконец, выяснилось, будет ли сниматься в седьмом сезоне "Сватов" актриса Людмила Артемьева. Ранее Кравченко заявляла, что, мол, из-за финансовой неразберихи ее коллега отказалась от участия в съемках. Теперь же стало известно, что Артемьева продолжит играть Ольгу Николаевну, с которой у героини Кравченко происходят постоянные забавные стычки, за которыми так любят наблюдать миллионы фанатов.

Кроме того, Артемьева пролила свет на свои отношения с другим актером "Сватов" - Николаем Добрыниным, сыгравшим Митяя. Актриса призналась, что тот является для нее настоящей опорой и она ценит его за "человеческие качества".

Напомним, Валюха из «Сватов» поразила новой внешностью: «Никакой пластики и такое...»

А еще Politeka сообщала, что интимные подробности закулисья сериала «Сваты» слили в сеть.