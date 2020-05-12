57-летняя актриса Людмила Артемьева, сыгравшая Ольгу Николаевну в сериале "Сваты", тепло отозвалась о своем коллеге по съемкам

Как передает Politeka.net, Артемьева прокомментировала, как ей работается с актером Николаем Добрынином, исполнившим Митяя в "Сватах" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца).

По словам Артемьевой, для нее важны "человеческие качества", на которые она обращает внимание прежде всего.

"Добрынин для меня очень ценный человек, прежде всего. Я в партнерстве прежде всего ищу ... и нахожу, к счастью, человеческие качества. Николай Добрынин для меня во многом и пример, и опора. Спектаклей много, знаете, и он удивительным образом умеет поддерживать по-человечески...", - поделилась актриса.

Кроме съемочной площадки "Сватов" Артемьева и Добрынин также вместе участвуют в спектакле "Близкие люди".

Ранее появилась информация, что Артемьева покинула украинский проект, мол, из-за того, что не смогла договориться о гонораре. Ходили слухи, что актриса не принимала участие в съемках седьмого сезона в Беларуси. Тогда эту тему комментировала исполнительница роли Валюхи Будько Татьяна Кравченко, намекавшая, что всему виной финансовый вопрос.

Тем не менее, недавно стало известно, что Артемьева все-таки появится в новом сезоне - когда съемки возобновят после карантина. Об этом сообщила актриса Анна Кошмал, сыгравшая Женю Ковалеву.

«Ольга Николаевна никуда не делась, она точно будет в «Сватах-7». И Митяй будет. Николай Добрынин покажет вам новые истории от Ларисы и Митяя», - сообщила Кошмал.

Ранее мы писали, что Артемьева характеризовала свою героиню в "Сватах", как "солнечную дуру": "Ольга Николаевна, на самом деле, с каждым сезоном сериала для меня загадка. Что это за женщина такая? Что-то крутит, мутит, вертит — потрясающе! С одной стороны можно ее назвать такой солнечной дурой, это тоже применимо к ней. С другой стороны — умница невероятная".

Напомним, звезду Сватов неожиданно похоронили, правду скрыть не удалось.

А еще Politeka сообщала, что интимные подробности закулисья сериала «Сваты» слили в сеть.