Популярна модель Демі Роуз вразила формами у вбранні з екстремальним декольте

Зірка Інстаграма, що отримала популярність в мережі своїм образом «британської Кардашьян», показала свої нові відверті образи. Відео з'явилися в розділі Сторіз, повідомляє Politeka.net.

Для першого образу Роуз вибрала азіатський стиль. Вона показала себе в атласній сукні під горло з величезним вирізом, що демонструє пишні груди красуні в усій їх величі. Зірка зібрала волосся в дві маленькі гульки і закріпила його традиційними китайськими паличками для волосся.

Образ моделі ідеально доповнив «ляльковий» макіяж з ніжними персиковими рум'янами і пишними віями. З таким макіяжем модель на відео виглядає як справжня «зухвала лялечка».

На другому відео Роуз покрутилася перед камерою в прозорій чорній кофті з глибоким вирізом. Модель кокетливо притиснула свої груди руками, роблячи їх ще більш пишними.

Шанувальники Демі не змогли прокоментувати знімки через відсутність такої можливості у Сторіз.

Раніше ми писали, що Роуз підкорила засмаглим тілом в крихітному золотому купальнику на тонких зав'язках.

Знаменита модель, яку часто називають британської Кардашьян, поділилася новим кадром з відпочинку, який чимало захопив фанатів. Цього разу дівчина продемонструвала найкращим чином в бікіні під час того, як розважалася на узбережжі.

Як відомо, під час карантину Демі намагається підтримувати популярність завдяки архівним кадрам, показує промо-фото зі зйомок у новій модного одягу і ділитися фото, зробленими під час її відпочинку на пляжі. В цей раз Роуз показала всю себе в купальнику з "золота" на тонких зав'язках і продемонструвала вдалий ракурс.

Нагадаємо, Демі Роуз перетворилася на саму гарячу модель в золотому бікіні.

Як повідомляла Politeka, грайлива Демі Роуз без білизни розкрила плаття і звела з розуму розкішними формами.

Також Politeka писала, що волога Демі Роуз, забувши про одяг, викупала красу в останніх променях сонця.