Аліна Гросу порівняла свої дитячі знімки з дорослими

Популярна українська співачка, яка після одруження переїхала в Росію, поділилася добіркою своїх архівний фотографій у розділі Сторіз свого Instagram. Про це повідомляє Politeka.net.

Знімки були зібрані в колаж шанувальниками співачки, проте самій Гросу так сподобалася ідея, що вона вирішила розмістити пост у себе. У ньому зібрані фотографії, зроблені, коли зірка була ще маленькою дівчинкою.

Так, на одному зі знімків Гросу сидить з ногами на більярдному столі, а на іншому – позує з парасолькою і величезним білим бантом.

Також колаж доповнили дорослою фотографією зірки з однієї з її недавніх фотосесій.

«Маленька Алінка і доросла», - йдеться у підписі до фото.

На жаль, шанувальники співачки не змогли прокоментувати зворушливий пост, так як в розділі Сторіз відсутня така можливість.

Раніше ми писали, що Гросу показала незвичайний образ і розповіла про зйомки у казці для дорослих.

На фото Гросу позувала в білому платті з величезним декольте. Аліна доповнила образ довгою косою по бюст і короною на голові. Образ вийшов дуже цікавим і підходящим для вигаданої історії.

Красуня зазначила, що знімалися в казці актори, які знаходяться на самоізоляції. Всі брали участь у казці «Про Федота-Стрільця молодецького молодця», де Аліна грала Голубку-Марусю.

Нагадаємо, Гросу вразила мужоподібним видом без фотошопу та макіяжу: "Боже! Ця борода...".

Як повідомляла Politeka, Гросу розбурхала бездонним декольте на зйомках, пікантні кадри: видовище не для дітей.

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