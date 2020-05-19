Известная певица Алина Гросу удивила резкой сменой имиджа, превратившись в мужчину

Последние недели Алина активно делилась домашними фото и рассказывала о вкусных рецептах, которыми можно побаловать родных и саму себя. В этот же раз она опубликовала ролик, в котором превратилась в мужчину с бородой, чем немало насмешила сеть, сообщает Politeka.

Так, Алина показала, как она выглядит без макияжа, салонов красоты и фильтров. В своем видео она сначала предстает в черной футболке и с чокером на шее, а также с красивой прической. Артистка ритмично двигается под музыку. После она неожиданно вытирает лицо и превращается в бородатого мужчину.

«Ты - не ты, когда.... Продолжи фразу😜 #тикток 😝 P.s. Щипайте бровки, девочки, а то будете, как я😂🤪🤪🤪», - пишет Алина.

Вот что ответили поклонники:

«Ты не ты когда голоден😍», «Коли не бородата жінка», «Голодний😻😂», «Ни разу не дзинь дзинь 😂😂😂», «Если не заберут менты😂», «Когда на карантине (((», «Когда на диете 😢», «Капец что делает самоизоляция, эта борода...», «Ты не Ты когда гонишь понты, ты не ты когда пилишь а не вбрасываешь километры добра и красоты, ты не ты когда ешь мясо а не плоды!!! Припев :Дыдыды) не ешь мясо жуй плоды!🙌🙌🙌», «Страшнее любого вируса!».

До этого в интервью артистка рассказала, что сейчас она с мужем вместе убирает, готовит. Иногда они самоизолируются и находятся друг без друга:

«Я держалась дней 20, а 10 дней – у меня то туда, то сюда. Я могу держаться, когда мне привозят еду. А когда готовлю – это жирная пища. Не могу я готовить что-то диетическое, во мне течет украинская кровь, поэтому хочется делать борщи, пампушки, вареники и пирожки», - откровенничает Алина.

Также она рассказала, как связан ее аппетит с беременностью, о которой она объявила в начале месяца.

«Надо же было мне ума выложить это 1 апреля. Многие люди сейчас спрашивают, беременна ли я, но я пока говорить не буду. Это секрет. Хочется что-то скрыть для себя на определенное время и потом уже об этом говорить. Если это так», – туманно объяснила ситуацию певица.

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